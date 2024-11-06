«Монца сложнее Реала». Фонсека – после матча с Реалом

Португальский коуч «россонери» Паулу Фонсека дал несколько комментариев после победы над мадридским «Реалом». Вот основные тезисы:

«За пределами Италии никто не понимает то, как тут сложно»;

«В Италии сложнее: игры против «Кальяри» и «Монцы» сложнее»;

«Нам легче играть в Лиге чемпионов, даже против лучшей команды мира, потому что это другой футбол»;

«Поэтому, возможно, игры в Серии А не такие интересные, потому что они сложные».

Майк Меньян был признан лучшим игроком матча с «Реалом».