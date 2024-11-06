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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 11:24 | Обновлено 06 ноября 2024, 11:27
522
0

«Монца сложнее Реала». Фонсека – после матча с Реалом

Португальский коуч прокомментировал победу над «сливочными»

06 ноября 2024, 11:24 | Обновлено 06 ноября 2024, 11:27
522
0
«Монца сложнее Реала». Фонсека – после матча с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Португальский коуч «россонери» Паулу Фонсека дал несколько комментариев после победы над мадридским «Реалом». Вот основные тезисы:

  • «За пределами Италии никто не понимает то, как тут сложно»;
  • «В Италии сложнее: игры против «Кальяри» и «Монцы» сложнее»;
  • «Нам легче играть в Лиге чемпионов, даже против лучшей команды мира, потому что это другой футбол»;
  • «Поэтому, возможно, игры в Серии А не такие интересные, потому что они сложные».

Майк Меньян был признан лучшим игроком матча с «Реалом».

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Паулу Фонсека Милан Реал Мадрид Лига чемпионов
Данііл Киріяка Источник: Football-Italia
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