Лига чемпионов06 ноября 2024, 11:24 | Обновлено 06 ноября 2024, 11:27
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«Монца сложнее Реала». Фонсека – после матча с Реалом
Португальский коуч прокомментировал победу над «сливочными»
06 ноября 2024, 11:24 | Обновлено 06 ноября 2024, 11:27
522
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Португальский коуч «россонери» Паулу Фонсека дал несколько комментариев после победы над мадридским «Реалом». Вот основные тезисы:
- «За пределами Италии никто не понимает то, как тут сложно»;
- «В Италии сложнее: игры против «Кальяри» и «Монцы» сложнее»;
- «Нам легче играть в Лиге чемпионов, даже против лучшей команды мира, потому что это другой футбол»;
- «Поэтому, возможно, игры в Серии А не такие интересные, потому что они сложные».
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