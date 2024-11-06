Лучший игрок матча. Невероятный Майк Меньян на Сантьяго Бернабеу

Французский голкипер «россонери» Майк Меньян был признан лучшим игроком матча 4-го тура Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и . 29-летний вратарь «Милана» отметился 9-ю сейвами, 5 из которых в пределах штрафной площади, однако пропустил 1 гол с пенальти в исполнении Винисиуса.

Коллега Меньяна по «вратарскому цеху» Андрей Лунин сделал 6 сейвов, однако пропустил 3 гола.

Матч между двумя грандами европейского футбола завершился со счетом 1:3.

Реакция Анчелотти на поражение от «Милана».