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  4. Лучший игрок матча. Невероятный Майк Меньян на Сантьяго Бернабеу
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 10:59 |
214
1

Лучший игрок матча. Невероятный Майк Меньян на Сантьяго Бернабеу

Вратарь «россонери» Майк Меньян был признан лучшим игроком матча против «Реала»

06 ноября 2024, 10:59 |
214
1
Лучший игрок матча. Невероятный Майк Меньян на Сантьяго Бернабеу
X. Майк Меньян

Французский голкипер «россонери» Майк Меньян был признан лучшим игроком матча 4-го тура Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и . 29-летний вратарь «Милана» отметился 9-ю сейвами, 5 из которых в пределах штрафной площади, однако пропустил 1 гол с пенальти в исполнении Винисиуса.

Коллега Меньяна по «вратарскому цеху» Андрей Лунин сделал 6 сейвов, однако пропустил 3 гола.

Матч между двумя грандами европейского футбола завершился со счетом 1:3.

Реакция Анчелотти на поражение от «Милана».

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Майк Меньян Милан Реал Мадрид Лига чемпионов Андрей Лунин
Данііл Киріяка Источник: УЕФА
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Gargantua81
возможно лучший кипер в мире на сегодня
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