Лига чемпионов06 ноября 2024, 10:59 |
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Лучший игрок матча. Невероятный Майк Меньян на Сантьяго Бернабеу
Вратарь «россонери» Майк Меньян был признан лучшим игроком матча против «Реала»
06 ноября 2024, 10:59 |
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Французский голкипер «россонери» Майк Меньян был признан лучшим игроком матча 4-го тура Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и . 29-летний вратарь «Милана» отметился 9-ю сейвами, 5 из которых в пределах штрафной площади, однако пропустил 1 гол с пенальти в исполнении Винисиуса.
Коллега Меньяна по «вратарскому цеху» Андрей Лунин сделал 6 сейвов, однако пропустил 3 гола.
Матч между двумя грандами европейского футбола завершился со счетом 1:3.
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