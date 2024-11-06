Лидер Спортинга обратился к Амориму из-за ухода в МЮ. Что сказал?

Шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш относительно ухода Рубена Аморима, который продолжит свою тренерскую карьеру в«Манчестер Юнайтед».

«Мы будем очень скучать по нему. Мы вместе добились отличных результатов. Нам не будет хватать его и других членов тренерского штаба, которые пойдут. Мы должны смотреть вперед и решать стоящие перед нами задачи», – сказал швед.

Ранее Декереш прокомментировал игру против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, где забил три мяча в ворота «горожан».

Рубен Аморим уже совсем скоро возглавит «Манчестер Юнайтед». Специалист уже высказался о предстоящей работе в АПЛ.