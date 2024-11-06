Лидер Спортинга обратился к Амориму из-за ухода в МЮ. Что сказал?
Виктор Дьекереш пожелал успехов португальцу
Шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш относительно ухода Рубена Аморима, который продолжит свою тренерскую карьеру в«Манчестер Юнайтед».
«Мы будем очень скучать по нему. Мы вместе добились отличных результатов. Нам не будет хватать его и других членов тренерского штаба, которые пойдут. Мы должны смотреть вперед и решать стоящие перед нами задачи», – сказал швед.
Ранее Декереш прокомментировал игру против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, где забил три мяча в ворота «горожан».
Рубен Аморим уже совсем скоро возглавит «Манчестер Юнайтед». Специалист уже высказался о предстоящей работе в АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву
Коко Гофф досрочно гарантировала себе выход из группы на WTA Finals в Эр-Рияде