Жузеп ГВАРДИОЛА: «Встретимся с Аморимом в Премьер-лиге»

4 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» был разгромлен «Спортингом» со счетом 4:1. Главный тренер английского клуба Жузеп Гвардиола ждет новой встречи с Рубеном Аморимом, который вскоре покинет Португалию и возглавит «Манчестер Юнайтед».

«Мы еще встретимся с ним дважды в Премьер-лиге. Возможно, нас ждет матч в Кубке Англии. Но в Лиге чемпионов – нет. «Манчестер Юнайтед» там не играет. Тогда и посмотрим.

Я учусь у всех тренеров, с которыми играю. Но мне нужно вернуть нашу команду к лучшим результатам. Мы попытаемся это сделать», – сказал Гвардиола.

Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед» 11 ноября и сыграет с «Манчестер Сити» дважды – 15 декабря и 25 апреля.