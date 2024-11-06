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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Встретимся с Аморимом в Премьер-лиге»
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 10:36 |
571
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Встретимся с Аморимом в Премьер-лиге»

Главный тренер «Манчестер Сити» собирается взять реванш у португальского наставника

06 ноября 2024, 10:36 |
571
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Встретимся с Аморимом в Премьер-лиге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

4 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» был разгромлен «Спортингом» со счетом 4:1. Главный тренер английского клуба Жузеп Гвардиола ждет новой встречи с Рубеном Аморимом, который вскоре покинет Португалию и возглавит «Манчестер Юнайтед».

«Мы еще встретимся с ним дважды в Премьер-лиге. Возможно, нас ждет матч в Кубке Англии. Но в Лиге чемпионов – нет. «Манчестер Юнайтед» там не играет. Тогда и посмотрим.

Я учусь у всех тренеров, с которыми играю. Но мне нужно вернуть нашу команду к лучшим результатам. Мы попытаемся это сделать», – сказал Гвардиола.

Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед» 11 ноября и сыграет с «Манчестер Сити» дважды – 15 декабря и 25 апреля.

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Лига чемпионов Спортинг Лиссабон Манчестер Сити Рубен Аморим Жузеп Гвардиола Спортинг - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Микола Титюк Источник: Metro
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