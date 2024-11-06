Блохин рассказал, как отпраздновал 72-й день рождения

Обладатель Золотого мяча 1975 года отпраздновал День рождения в кругу родных и близких людей в Киеве, о чем Олег Блохин рассказал в эксклюзивном интервью Sport.ua.

«Если дата у меня не круглая, то обычно праздную День рождения в узком семейном кругу, - делится собственными «именинными» традициями один из бывших игроков и тренеров киевского «Динамо» - Другое дело - юбилей. В таком случае собираю друзей. В зарубежных странах, где мне приходилось играть и тренировать - в Австрии, на Кипре и в Греции столько друзей, как в Украине, у меня не было. Это считаю наиболее ценным»

По словам Олега Блохина, в его динамовской карьере на День рождения пришлось три матча. По удивительному стечению обстоятельств, все они были еврокубковыми: «Впервые в роли именинника сыграл за «Динамо» в 1974-м против немецкого «Айнтрахта», а второй раз - в следующем году с исландским «Акранесом», - делится воспоминаниями он. - Третий матч проводил в 1986-м в Киеве против шотландского «Селтика», в котором удалось забить один мяч со штрафного и сделать две голевые передачи».

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев вспомнил о своем сотрудничестве с именитым Олегом Блохиным.