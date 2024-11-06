Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Блохин рассказал, как отпраздновал 72-й день рождения
Украина. Премьер лига
06 ноября 2024, 09:57 | Обновлено 06 ноября 2024, 10:10
852
0

Блохин рассказал, как отпраздновал 72-й день рождения

Легендарный «динамовец» провел этот день в кругу семьи

06 ноября 2024, 09:57 | Обновлено 06 ноября 2024, 10:10
852
0
Блохин рассказал, как отпраздновал 72-й день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Обладатель Золотого мяча 1975 года отпраздновал День рождения в кругу родных и близких людей в Киеве, о чем Олег Блохин рассказал в эксклюзивном интервью Sport.ua.

«Если дата у меня не круглая, то обычно праздную День рождения в узком семейном кругу, - делится собственными «именинными» традициями один из бывших игроков и тренеров киевского «Динамо» - Другое дело - юбилей. В таком случае собираю друзей. В зарубежных странах, где мне приходилось играть и тренировать - в Австрии, на Кипре и в Греции столько друзей, как в Украине, у меня не было. Это считаю наиболее ценным»

По словам Олега Блохина, в его динамовской карьере на День рождения пришлось три матча. По удивительному стечению обстоятельств, все они были еврокубковыми: «Впервые в роли именинника сыграл за «Динамо» в 1974-м против немецкого «Айнтрахта», а второй раз - в следующем году с исландским «Акранесом», - делится воспоминаниями он. - Третий матч проводил в 1986-м в Киеве против шотландского «Селтика», в котором удалось забить один мяч со штрафного и сделать две голевые передачи».

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев вспомнил о своем сотрудничестве с именитым Олегом Блохиным.

По теме:
Григорчук отреагировал на вероятное назначение в ЛНЗ. Что сказал?
Марибор U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Если ты в заложниках... Реакция на новое фото дочери Суркиса
инсайд Олег Блохин Динамо Киев день рождения чемпионат Украины по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06 ноября 2024, 08:53 0
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри

Леннокс ждет победы Тайсона Фьюри

Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Футбол | 06 ноября 2024, 06:23 2
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити

Английский Ливерпуль возглавил гонку за титул после 4 подряд побед

Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Футбол | 06.11.2024, 00:37
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
«Новый Модрич» отказал Реалу. Раньше его хотел подписать Шахтер
Футбол | 06.11.2024, 10:13
«Новый Модрич» отказал Реалу. Раньше его хотел подписать Шахтер
«Новый Модрич» отказал Реалу. Раньше его хотел подписать Шахтер
«Нет оправданий». Лунин прокомментировал фиаско от Милана в Лиге чемпионов
Футбол | 06.11.2024, 08:09
«Нет оправданий». Лунин прокомментировал фиаско от Милана в Лиге чемпионов
«Нет оправданий». Лунин прокомментировал фиаско от Милана в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 43
Футбол
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 49
Футбол
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
05.11.2024, 05:08 6
Футбол
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 2
Футбол
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
04.11.2024, 09:40 1
Бокс
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
04.11.2024, 15:25 10
Футбол
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем