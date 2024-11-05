Олег ШЕЛАЕВ: «​​Однажды Блохин попросил ассистента сделать ему передачу...»

5 ноября свой 72-й день рождения отмечает легендарный нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин, который потом был и успешным тренером, ведь именно под его руководством национальная сборная Украины по футболу пробилась в 2006 году в четвертьфинал чемпионата мира в Германии.

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев в беседе с корреспондентом Sport.ua вспомнил о своем сотрудничестве с этим именитым специалистом:

– Если откровенно, то я до сих пор не нашел ответа на вопрос: за какие заслуги Олег Владимирович вызвал меня в 2004 году в национальную сборную и почему с 2007 года, когда он ушел из главной команды страны, меня больше не приглашали. Я не могу сказать, что Блохин был моим любимым тренером, но то, что он сыграл в моей футбольной жизни большую роль – несомненно. Ибо за те 36 матчей сыгранных мной за сборную Украины, прежде всего, его заслуга.

– А тот свой первый вызов в сборную помните?

– Главное, что это было неожиданно, потому что я тогда выступал за «Днепр», который не находился на лидирующих позициях. Однако это был выбор Блохина и думаю, что я его не подвел. У нас сложились с ним хорошие отношения.

– Но этим могут похвастаться далеко не все его подопечные…

– О других говорить не буду, я же его прекрасно понимал, начиная от указаний на тренировках и заканчивая юмором вне футбольного поля. Тем не менее, Блохин был довольно специфическим… И это понимание было прежде всего, от уважения к Блохину, как к настоящему мастеру. Он был словно создан для футбола, его генетике можно было только позавидовать, он без особого труда выдерживал колоссальные нагрузки на тренировках у прославленного Валерия Лобановского, находил резервы для усовершенствования, был всегда заточен на победу.

– Блохин был требовательным тренером?

– Да. Очень хотел, чтобы таким же было и отношение к своим обязанностям и подопечным. Его иногда раздражало то, что у нас с завершением атак на тренировках не всегда получалось. Как-то после очередного промаха он попросил кого-нибудь из ассистентов сделать ему верховую передачу. Дальше нужно было видеть: Олег Владимирович слету снял паутину с верхнего угла. Все были поражены увиденным, а Блохин лишь снисходительно произнес: «Я же не умоляю попасть в «девятку», а в ворота… Это так просто…». А еще Блохин не терпел фальши.

– По Вашему мнению, Блохин реализовал себя, как футболист, тренер?

– Сложно дать исчерпывающий ответ. Он очень многое сделал для «Динамо», стал обладателем «Золотого мяча», как лучший футболист Европы, но интересно сумел бы себя проявить в каком-то зарубежном гранде. То же можно сказать и о тренерской карьере, ведь во главе своего родного «Динамо» Блохин по разным причинам, вершин не покорил. Хотя, в общем, его футбольная жизнь может служить только примером для подражания.

Ранее мы сообщали, что Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций.