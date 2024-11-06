«Ничего не мог сделать». В Испании оценили игру Лунина в матче ЛЧ

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Милан» на выезде победил мадридский «Реал» со счетом 3:1. И главный тренер Карло Анчелотти, и футболисты испанского клуба подверглись критике за провальное выступление. Издание Madrid Universal оценило игру украинского голкипера Андрея Лунина:

«Украинский вратарь столкнулся с тяжелым и напряженным матчем – итальянская команда регулярно проверяла Лунина. Уже в первом тайме Андрей сделал четыре отличных сейва, отбил два штрафных удара. Он мало, что мог сделать в пропущенных голах – ему били с близкого расстояния, а в моменте со вторым голом ему забили только со второго раза. В начале второго тайма спас команду от очередного пропущенного. Закончил игру с 6 сейвами».

Журналисты не считают, что украинец виноват в поражении – большинство критики получили защитники «Реала» из-за многочисленных ошибок. Это поражение стало вторым подряд для «Реала» – ранее проиграли в испанской Ла Лиге «Барселоне» (4:0).