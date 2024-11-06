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  4. «Ничего не мог сделать». В Испании оценили игру Лунина в матче ЛЧ
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 10:13 |
2368
3

«Ничего не мог сделать». В Испании оценили игру Лунина в матче ЛЧ

Мадридский «Реал» проиграл второй матч подряд

06 ноября 2024, 10:13 |
2368
3
«Ничего не мог сделать». В Испании оценили игру Лунина в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Милан» на выезде победил мадридский «Реал» со счетом 3:1. И главный тренер Карло Анчелотти, и футболисты испанского клуба подверглись критике за провальное выступление. Издание Madrid Universal оценило игру украинского голкипера Андрея Лунина:

«Украинский вратарь столкнулся с тяжелым и напряженным матчем – итальянская команда регулярно проверяла Лунина. Уже в первом тайме Андрей сделал четыре отличных сейва, отбил два штрафных удара. Он мало, что мог сделать в пропущенных голах – ему били с близкого расстояния, а в моменте со вторым голом ему забили только со второго раза. В начале второго тайма спас команду от очередного пропущенного. Закончил игру с 6 сейвами».

Журналисты не считают, что украинец виноват в поражении – большинство критики получили защитники «Реала» из-за многочисленных ошибок. Это поражение стало вторым подряд для «Реала» – ранее проиграли в испанской Ла Лиге «Барселоне» (4:0).

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Лига чемпионов Реал - Милан Милан Реал Мадрид Андрей Лунин
Микола Титюк Источник: Madrid Universal
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Комментарии 3
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DaVinci
Ну хоч там розуміють, що він не винен в тих голах... Реал як дітей возили. Без Кроса і Карвахаля це зовсім інша команда 
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+2
Умник
А Едер Милитао смог))))
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0
Fastovec
Потужний Реал, стає середнячком 
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0
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