Григорчук отреагировал на вероятное назначение в ЛНЗ. Что сказал?
Украинский тренер находится без работы
Украинский тренер Роман Григорчук, которого сватают в ЛНЗ, поделился мнениями по поводу возможного назначения.
«За последнее время я ни с кем не разговаривал на предмет своего трудоустройства в Украине. После Нефтчи ко мне обращался один зарубежный клуб, но я вижу свое будущее сейчас дома», – сказал Григорчук.
Последним клубом Романа Григорчука был азербайджанский «Нефтчи».
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает седьмую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 12 игр.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский Ливерпуль возглавил гонку за титул после 4 подряд побед
Швед помог своей команде добыть неожиданную победу