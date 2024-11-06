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  4. Григорчук отреагировал на вероятное назначение в ЛНЗ. Что сказал?
Украина. Премьер лига
06 ноября 2024, 10:12 | Обновлено 06 ноября 2024, 10:13
506
0

Григорчук отреагировал на вероятное назначение в ЛНЗ. Что сказал?

Украинский тренер находится без работы

06 ноября 2024, 10:12 | Обновлено 06 ноября 2024, 10:13
506
0
Григорчук отреагировал на вероятное назначение в ЛНЗ. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Украинский тренер Роман Григорчук, которого сватают в ЛНЗ, поделился мнениями по поводу возможного назначения.

«За последнее время я ни с кем не разговаривал на предмет своего трудоустройства в Украине. После Нефтчи ко мне обращался один зарубежный клуб, но я вижу свое будущее сейчас дома», – сказал Григорчук.

Последним клубом Романа Григорчука был азербайджанский «Нефтчи».

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает седьмую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 12 игр.

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Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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