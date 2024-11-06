Григорчук отреагировал на вероятное назначение в ЛНЗ. Что сказал?

Украинский тренер Роман Григорчук, которого сватают в ЛНЗ, поделился мнениями по поводу возможного назначения.

«За последнее время я ни с кем не разговаривал на предмет своего трудоустройства в Украине. После Нефтчи ко мне обращался один зарубежный клуб, но я вижу свое будущее сейчас дома», – сказал Григорчук.

Последним клубом Романа Григорчука был азербайджанский «Нефтчи».

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает седьмую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 12 игр.