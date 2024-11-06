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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 09:17 | Обновлено 06 ноября 2024, 09:24
480
0

Две подряд. Неприятная серия для мадридского Реала

«Реал» Мадрид уступил в двух матчах подряд впервые с прошлого года

06 ноября 2024, 09:17 | Обновлено 06 ноября 2024, 09:24
480
0
Две подряд. Неприятная серия для мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

После поражения со счетом 1:3 в 4-ом туре Лиги чемпионов от «Милана» и поражения 0:4 в чемпионате от «Барселоны», мадридский «Реал» уступил в двух матчах подряд впервые с мая 2023-го года.

Тогда «сливочные» уступили 0:4 «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, а затем «Валенсии» 1:0 в чемпионате.

Анчелотти про поражение от «Милана».

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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