Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Ман Сити обратился к Амориму после назначения в МЮ. Что сказал?
Англия
06 ноября 2024, 08:34 | Обновлено 06 ноября 2024, 08:36
1110
0

Звезда Ман Сити обратился к Амориму после назначения в МЮ. Что сказал?

Бернарду Силву поддержал португальского специалиста

06 ноября 2024, 08:34 | Обновлено 06 ноября 2024, 08:36
1110
0
Звезда Ман Сити обратился к Амориму после назначения в МЮ. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался по поводу назначения Рубена Аморима на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Футболист заявил, что не желает успеха новому тренеру «красных дьяволов».

До его прихода «Спортинг» не выигрывал чемпионат почти 20 лет, но с приходом Аморима президент, спортивный директор и тренер стали двигаться в одном направлении. Когда это происходит, и люди компетентны, у них одинаковые идеи, и они идут одним путем, шансы на успех гораздо выше.

Видно, что в плане тактики и подготовки команды он очень хорош. Спортинг сейчас – это настоящая машина. Я могу отозваться о них только одобрительными словами, потому что они успешно выступают в чемпионате Португалии. Обыграть их будет очень сложно.

Что касается его перехода в «Манчестер Юнайтед», я не желаю ему успеха, но он заслуживает того, чтобы быть в одном из лучших клубов мира, учитывая работу, которую он проделал за последние несколько лет. Он будет моим соперником, но я рад, что еще один человек из Португалии попал в лучшую лигу мира», сказал Силва.

Ранее сам Рубен Аморим высказался по поводу предстоящей работы в «Манчестер Юнайтед», назвав лучшую команду в мире.

По теме:
Две подряд. Неприятная серия для мадридского Реала
Манчестер Сити проиграл 3 матча подряд. Такого не было больше шести лет
ФОТО. Слита переписка футболиста Ливерпуля с моделью OnlyFans
Бернарду Силва Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити
Олег Вахоцкий Источник: Manchester Evening News
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Бокс | 06 ноября 2024, 07:47 0
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри

Даниэль выбрал соотечественника

Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Футбол | 06 ноября 2024, 00:05 41
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде

Команда Анчелотти продолжила страдания после разгрома в El Clasico

Поражения Реала, Ман Сити и Байера в ЛЧ, выбор Мельгосы, фиаско Свентек
Футбол | 06.11.2024, 08:55
Поражения Реала, Ман Сити и Байера в ЛЧ, выбор Мельгосы, фиаско Свентек
Поражения Реала, Ман Сити и Байера в ЛЧ, выбор Мельгосы, фиаско Свентек
Непобежденный супертяж, который отсидел, проведет бой впервые за 25 лет
Бокс | 06.11.2024, 02:01
Непобежденный супертяж, который отсидел, проведет бой впервые за 25 лет
Непобежденный супертяж, который отсидел, проведет бой впервые за 25 лет
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Футбол | 06.11.2024, 02:17
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 11
Футбол
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47 1
Бокс
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
04.11.2024, 09:40 1
Бокс
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 49
Футбол
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
04.11.2024, 20:11
Бокс
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
04.11.2024, 21:35 4
Бокс
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
05.11.2024, 09:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем