Звезда Ман Сити обратился к Амориму после назначения в МЮ. Что сказал?

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался по поводу назначения Рубена Аморима на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Футболист заявил, что не желает успеха новому тренеру «красных дьяволов».

До его прихода «Спортинг» не выигрывал чемпионат почти 20 лет, но с приходом Аморима президент, спортивный директор и тренер стали двигаться в одном направлении. Когда это происходит, и люди компетентны, у них одинаковые идеи, и они идут одним путем, шансы на успех гораздо выше.

Видно, что в плане тактики и подготовки команды он очень хорош. Спортинг сейчас – это настоящая машина. Я могу отозваться о них только одобрительными словами, потому что они успешно выступают в чемпионате Португалии. Обыграть их будет очень сложно.

Что касается его перехода в «Манчестер Юнайтед», я не желаю ему успеха, но он заслуживает того, чтобы быть в одном из лучших клубов мира, учитывая работу, которую он проделал за последние несколько лет. Он будет моим соперником, но я рад, что еще один человек из Португалии попал в лучшую лигу мира», сказал Силва.

Ранее сам Рубен Аморим высказался по поводу предстоящей работы в «Манчестер Юнайтед», назвав лучшую команду в мире.