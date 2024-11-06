ФОТО. Слита переписка футболиста Ливерпуля с моделью OnlyFans

Центрбек «Ливерпуля» Джаррел Куанса снова угодил в веселую историю.

На этот раз популярная в Англии модель OnlyFans Астрид Ветт, которая болеет за «Челси», слила переписку с 21-летним футболистом в соцсеть X.

Джаррел предлагал девушке «развлечься» и опубликовать видео на её платформе.

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Также девушка намекнула, что ей мог писать другой футболист «красных» Трент Александер-Арнольд.

Это уже не первая история про нефутбольные увлечения Куансы – до этого он заигрывал с актриссой кино для взрослых.