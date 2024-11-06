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06 ноября 2024, 07:45 |
1020
0

ФОТО. Слита переписка футболиста Ливерпуля с моделью OnlyFans

Джарелл Куанса в последнее время угождает в очень интересные истории

06 ноября 2024, 07:45 |
1020
0
ФОТО. Слита переписка футболиста Ливерпуля с моделью OnlyFans
Instagram. Астрид Ветт

Центрбек «Ливерпуля» Джаррел Куанса снова угодил в веселую историю.

На этот раз популярная в Англии модель OnlyFans Астрид Ветт, которая болеет за «Челси», слила переписку с 21-летним футболистом в соцсеть X.

Джаррел предлагал девушке «развлечься» и опубликовать видео на её платформе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также девушка намекнула, что ей мог писать другой футболист «красных» Трент Александер-Арнольд.

Это уже не первая история про нефутбольные увлечения Куансы – до этого он заигрывал с актриссой кино для взрослых.

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Джарелл Куанса Ливерпуль фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Трент Александер-Арнольд
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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