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19 октября 2024, 00:25 |
512
1

ВИДЕО. Футболист Ливерпуля написал порнозвезде с любопытной просьбой

Внимательные болельщики уже опредилили имя этого игрока

19 октября 2024, 00:25 |
512
1
ВИДЕО. Футболист Ливерпуля написал порнозвезде с любопытной просьбой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джарелл Куанса

Актриса фильмов для взрослых Бонни Блу рассказала о пикантном предложении одного из футболистов «Ливерпуля».

Девушка сообщила, что этот игрок хотел организовать вечеринку с множеством девушек легкого поведения, и попросил её помощи.

Бонни напрямую отказывалась называть имя «заказчика», но ведущие сделали так, что стало очевидным имя этого таинственного футболиста.

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Им оказался 21-летний центрбек первой команды Джарелл Куанса – Бонни стала подозрительно смеяться, когда ведущие назвали имя англичанина.

Тем не менее, некоторые из фанов считают, что под критерии подпадают также Харви Эллиот, Конор Брэдли или Сепп ван ден Берг.

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Ливерпуль видео lifestyle Джарелл Куанса девушки
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Serhii P.
ніхрена собі "дівчина", яку вертіли на пую N-ну кількість разів
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