ВИДЕО. Футболист Ливерпуля написал порнозвезде с любопытной просьбой
Внимательные болельщики уже опредилили имя этого игрока
Актриса фильмов для взрослых Бонни Блу рассказала о пикантном предложении одного из футболистов «Ливерпуля».
Девушка сообщила, что этот игрок хотел организовать вечеринку с множеством девушек легкого поведения, и попросил её помощи.
Бонни напрямую отказывалась называть имя «заказчика», но ведущие сделали так, что стало очевидным имя этого таинственного футболиста.
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Им оказался 21-летний центрбек первой команды Джарелл Куанса – Бонни стала подозрительно смеяться, когда ведущие назвали имя англичанина.
Тем не менее, некоторые из фанов считают, что под критерии подпадают также Харви Эллиот, Конор Брэдли или Сепп ван ден Берг.
Quansah on a mad one pic.twitter.com/9IXo5vOIg7— noah (@JOGOBONlTO) October 11, 2024
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