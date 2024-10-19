ВИДЕО. Футболист Ливерпуля написал порнозвезде с любопытной просьбой

Актриса фильмов для взрослых Бонни Блу рассказала о пикантном предложении одного из футболистов «Ливерпуля».

Девушка сообщила, что этот игрок хотел организовать вечеринку с множеством девушек легкого поведения, и попросил её помощи.

Бонни напрямую отказывалась называть имя «заказчика», но ведущие сделали так, что стало очевидным имя этого таинственного футболиста.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Им оказался 21-летний центрбек первой команды Джарелл Куанса – Бонни стала подозрительно смеяться, когда ведущие назвали имя англичанина.

Тем не менее, некоторые из фанов считают, что под критерии подпадают также Харви Эллиот, Конор Брэдли или Сепп ван ден Берг.