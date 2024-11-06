ФОТО. Если ты в заложниках... Реакция на новое фото дочери Суркиса

Дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса – Яна – поделилась снимком с новой фотосессии, в которой принял участие её муж – 23-летний футболист киевлян Кристиан Биловар.

Фото получилось очень стильным и пара получила множество положительных реакций:

«Вау, вы очень красивые», «Клас, шикарно» и так далее.

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Один из фолловеров пошутил над серьезным выражением лица Кристиана:

«@krisbilovar4 если ты в заложниках , надень что-то желтое», – обратился подписчик к футболисту.

Напомним, что на днях Яна угодила в очень неприятную историю с продавщицей цветочного магазина.