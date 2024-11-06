ФОТО. Если ты в заложниках... Реакция на новое фото дочери Суркиса
Яна Суркис опубликовала новое фото на своей странице в Instagram
Дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса – Яна – поделилась снимком с новой фотосессии, в которой принял участие её муж – 23-летний футболист киевлян Кристиан Биловар.
Фото получилось очень стильным и пара получила множество положительных реакций:
«Вау, вы очень красивые», «Клас, шикарно» и так далее.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Один из фолловеров пошутил над серьезным выражением лица Кристиана:
«@krisbilovar4 если ты в заложниках , надень что-то желтое», – обратился подписчик к футболисту.
Напомним, что на днях Яна угодила в очень неприятную историю с продавщицей цветочного магазина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву
Именитый тренер выделил Илью Забарного