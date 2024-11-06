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  4. ФОТО. Если ты в заложниках... Реакция на новое фото дочери Суркиса
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06 ноября 2024, 07:26 |
2068
0

ФОТО. Если ты в заложниках... Реакция на новое фото дочери Суркиса

Яна Суркис опубликовала новое фото на своей странице в Instagram

06 ноября 2024, 07:26 |
2068
0
ФОТО. Если ты в заложниках... Реакция на новое фото дочери Суркиса
Instagram. Яна Суркис и Кристиан Биловар

Дочь президента киевского «Динамо» Игоря СуркисаЯна – поделилась снимком с новой фотосессии, в которой принял участие её муж – 23-летний футболист киевлян Кристиан Биловар.

Фото получилось очень стильным и пара получила множество положительных реакций:

«Вау, вы очень красивые», «Клас, шикарно» и так далее.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Один из фолловеров пошутил над серьезным выражением лица Кристиана:

«@krisbilovar4 если ты в заложниках , надень что-то желтое», – обратился подписчик к футболисту.

Напомним, что на днях Яна угодила в очень неприятную историю с продавщицей цветочного магазина.

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Яна Суркис Игорь Суркис Динамо Киев Кристиан Биловар фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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