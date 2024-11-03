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03 ноября 2024, 03:38 | Обновлено 03 ноября 2024, 04:42
805
1

«****** у тебя гниловатое, тётя!» – дочь Игоря Суркиса влипла в скандал

Яна Суркис пожаловалась на продавщицу цветочного магазина

03 ноября 2024, 03:38 | Обновлено 03 ноября 2024, 04:42
805
1
«****** у тебя гниловатое, тётя!» – дочь Игоря Суркиса влипла в скандал
Instagram. Яна Суркис

Дочь Игоря СуркисаЯна – пожаловалась, что её обозвали в цветочном магазине и рассказала про сам инцидент:

«Зашла в цветочный магазин, название говорить не буду, чтобы не рекламировать», – цитирует девушку Instagram-аккаунт Yesport.ua.

«Как хорошая дочь, хотела купить мама цветы, потому что мы не виделись месяц, но выбор в цветочном был не очень. Мне понравился один букет, и когда его достали, и я его рассмотрела, он, мягко говоря, оказался не первой свежести, о чем я и сказала продавщице, которая, кстати, с самого начала не была очень милой.

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«После того как я ушла, я решил зайти на их страницу в Instagram, чтобы почитать отзывы, но попала на профиль той самой продавщицы и вот, как она рассказывает эту историю. Во-первых, с какого момент я тётя, и, во-вторых, почему я постоянно попадаю в такие истории?», – задается вопросом Яна.

Вот, собственно, то самое видео:

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Игорь Суркис Яна Суркис видео lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 1
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bidob1145
У вас у обеих что-то с эбалом, у одного косметолога лечились
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