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  4. Шапаренко поднялся вверх. Лучшие бомбардиры УПЛ по системе гол плюс пас
Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 08:12 | Обновлено 08 ноября 2024, 08:49
166
1

Шапаренко поднялся вверх. Лучшие бомбардиры УПЛ по системе гол плюс пас

Александр Назаренко из Полесья остается лидером списка

08 ноября 2024, 08:12 | Обновлено 08 ноября 2024, 08:49
166
1
Шапаренко поднялся вверх. Лучшие бомбардиры УПЛ по системе гол плюс пас
ФК Динамо. Николай Шапаренко

По итогам 12-го тура УПЛ претерпел некоторые изменения в списке лучших игроков по системе гол+пас.

Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 7 голов и сделавший 5 ассистов (12 баллов).

На вторую позицию поднялся полузащитник Динамо Николай Шапаренко – 11 очков (4+7).

Далее следуют хавбеки Шахтера Георгий Судаков (7+2) и Артем Бондаренко (6+3), имеющие по 9 пунктов.

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

  • 1. Александр Назаренко (Полесье): 7+5=12
  • 2. Николай Шапаренко (Динамо): 4+7=11
  • 3. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9
  • 4. Артем Бондаренко (Шахтер): 6+3=9
  • 5. Алексей Гуцуляк (Полесье): 6+2=8
  • 6. Илья Квасница (Рух): 4+3=7
  • 7. Александр Зубков (Шахтер): 4+2=6
  • 8–9. Владислав Ванат (Динамо): 5+1=6
  • 8–9. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6
  • 10. Хуан Альвина Безерра (Александрия): 3+3=6
  • 11. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+4=6
  • 12. Никита Кравченко (Александрия): 0+6=6

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Александр Назаренко и Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).

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Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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