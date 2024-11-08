Шапаренко поднялся вверх. Лучшие бомбардиры УПЛ по системе гол плюс пас

По итогам 12-го тура УПЛ претерпел некоторые изменения в списке лучших игроков по системе гол+пас.

Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 7 голов и сделавший 5 ассистов (12 баллов).

На вторую позицию поднялся полузащитник Динамо Николай Шапаренко – 11 очков (4+7).

Далее следуют хавбеки Шахтера Георгий Судаков (7+2) и Артем Бондаренко (6+3), имеющие по 9 пунктов.

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

1. Александр Назаренко (Полесье): 7+5=12

2. Николай Шапаренко (Динамо): 4+7=11

3. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9

4. Артем Бондаренко (Шахтер): 6+3=9

5. Алексей Гуцуляк (Полесье): 6+2=8

6. Илья Квасница (Рух): 4+3=7

7. Александр Зубков (Шахтер): 4+2=6

8–9. Владислав Ванат (Динамо): 5+1=6

8–9. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6

10. Хуан Альвина Безерра (Александрия): 3+3=6

11. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+4=6

12. Никита Кравченко (Александрия): 0+6=6

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Александр Назаренко и Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).