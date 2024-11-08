Шапаренко поднялся вверх. Лучшие бомбардиры УПЛ по системе гол плюс пас
Александр Назаренко из Полесья остается лидером списка
По итогам 12-го тура УПЛ претерпел некоторые изменения в списке лучших игроков по системе гол+пас.
Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 7 голов и сделавший 5 ассистов (12 баллов).
На вторую позицию поднялся полузащитник Динамо Николай Шапаренко – 11 очков (4+7).
Далее следуют хавбеки Шахтера Георгий Судаков (7+2) и Артем Бондаренко (6+3), имеющие по 9 пунктов.
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас
- 1. Александр Назаренко (Полесье): 7+5=12
- 2. Николай Шапаренко (Динамо): 4+7=11
- 3. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9
- 4. Артем Бондаренко (Шахтер): 6+3=9
- 5. Алексей Гуцуляк (Полесье): 6+2=8
- 6. Илья Квасница (Рух): 4+3=7
- 7. Александр Зубков (Шахтер): 4+2=6
- 8–9. Владислав Ванат (Динамо): 5+1=6
- 8–9. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6
- 10. Хуан Альвина Безерра (Александрия): 3+3=6
- 11. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+4=6
- 12. Никита Кравченко (Александрия): 0+6=6
В списке лучших голеадоров сезона лидируют Александр Назаренко и Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).
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