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Лига наций
06 ноября 2024, 04:49 | Обновлено 06 ноября 2024, 05:19
92
0

План сборной Украины на ноябрь. Будет мини-сбор в турецкой Анталии

Сине-желтые проведут матчи Лиги наций против Грузии и Албании

06 ноября 2024, 04:49 | Обновлено 06 ноября 2024, 05:19
92
0
План сборной Украины на ноябрь. Будет мини-сбор в турецкой Анталии
УАФ

Украинская ассоциация футбола сообщила о планах сборной Украины в ноябре 2024 года. Сине-желтые проведут две игры Лиги наций.

Меньше чем через неделю, в понедельник, 11 ноября, сине-желтые соберутся в Анталии. В Турции украинцы будут готовиться к 15 ноября, после чего делегация переберется в Батуми.

В этот же день запланированы предматчевые медиаактивности, а 16 ноября сборная Украины сыграет гостевой матч против Грузии на местном стадионе Adjara Bet Arena, начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

На следующий день, 17 ноября, сборная Украины переберется в албанскую Тирану. 18 ноября команда проведет предматчевую тренировку, а Сергей Ребров и один из игроков пообщаются с прессой.

19 ноября на местном стадионе Air Albania состоится матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1 Албания – Украина, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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