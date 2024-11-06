План сборной Украины на ноябрь. Будет мини-сбор в турецкой Анталии

Украинская ассоциация футбола сообщила о планах сборной Украины в ноябре 2024 года. Сине-желтые проведут две игры Лиги наций.

Меньше чем через неделю, в понедельник, 11 ноября, сине-желтые соберутся в Анталии. В Турции украинцы будут готовиться к 15 ноября, после чего делегация переберется в Батуми.

В этот же день запланированы предматчевые медиаактивности, а 16 ноября сборная Украины сыграет гостевой матч против Грузии на местном стадионе Adjara Bet Arena, начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

На следующий день, 17 ноября, сборная Украины переберется в албанскую Тирану. 18 ноября команда проведет предматчевую тренировку, а Сергей Ребров и один из игроков пообщаются с прессой.

19 ноября на местном стадионе Air Albania состоится матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1 Албания – Украина, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.