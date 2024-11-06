ФОТО. Кринж дня. Девушка Мудрика снялась в очень странном образе
Виолетта с рф выдала шедевральный фотосет
Девушка Михаила Мудрика – Виолетта Грачева с рф – продолжает удивлять своими образами для фотосессии.
Девушка, которая любит проводить время в Дубаи, отметилась достаточно кринжовым фотосетом.
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Платье с ракушкой, как главным акцентом, выглядело достаточно нелепо, ну и в целом можете оценить последние работы модели на её странице.
Напомним, что совсем недавно в сети появлялась информация о том, что у вингера «Челси» хотят увести девушку.
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