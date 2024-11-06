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06 ноября 2024, 04:40 | Обновлено 06 ноября 2024, 05:03
408
0

ФОТО. Кринж дня. Девушка Мудрика снялась в очень странном образе

Виолетта с рф выдала шедевральный фотосет

06 ноября 2024, 04:40 | Обновлено 06 ноября 2024, 05:03
408
0
ФОТО. Кринж дня. Девушка Мудрика снялась в очень странном образе
Instagram. Виолетта Грачева

Девушка Михаила МудрикаВиолетта Грачева с рф – продолжает удивлять своими образами для фотосессии.

Девушка, которая любит проводить время в Дубаи, отметилась достаточно кринжовым фотосетом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Платье с ракушкой, как главным акцентом, выглядело достаточно нелепо, ну и в целом можете оценить последние работы модели на её странице.

Напомним, что совсем недавно в сети появлялась информация о том, что у вингера «Челси» хотят увести девушку.

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Виолетта Грачева Михаил Мудрик фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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