Другие новости10 октября 2024, 20:01 |
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ФОТО. У Мудрика хотят увести девушку – речь о Виолетте из рф
Уэстон Маккени начинает нервировать Михаила Мудрика из-за его последней активности в Instagram
10 октября 2024, 20:01 |
1311
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной США Уэстон Маккенни решил позаигрывать с российской моделью Виоллетой Грачевой, которой приписывают романтические отношения с Михаилом Мудриком.
26-летний американец пока только добавил девушку в список лиц, за которыми он следит – Виолетта также добавила Уэстона в список своих друзей в IG.
Маккенни уже лайкает посты модели, что не может понравиться вингеру «Челси» и сборной Украины:
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