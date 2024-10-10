ФОТО. У Мудрика хотят увести девушку – речь о Виолетте из рф

Полузащитник «Ювентуса» и сборной США Уэстон Маккенни решил позаигрывать с российской моделью Виоллетой Грачевой, которой приписывают романтические отношения с Михаилом Мудриком.

26-летний американец пока только добавил девушку в список лиц, за которыми он следит – Виолетта также добавила Уэстона в список своих друзей в IG.

Маккенни уже лайкает посты модели, что не может понравиться вингеру «Челси» и сборной Украины: