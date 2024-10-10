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10 октября 2024, 20:01 |
1311
8

ФОТО. У Мудрика хотят увести девушку – речь о Виолетте из рф

Уэстон Маккени начинает нервировать Михаила Мудрика из-за его последней активности в Instagram

10 октября 2024, 20:01 |
1311
8
ФОТО. У Мудрика хотят увести девушку – речь о Виолетте из рф
Instagram. Михаил Мудрик и Виолетта Грачева

Полузащитник «Ювентуса» и сборной США Уэстон Маккенни решил позаигрывать с российской моделью Виоллетой Грачевой, которой приписывают романтические отношения с Михаилом Мудриком.

26-летний американец пока только добавил девушку в список лиц, за которыми он следит – Виолетта также добавила Уэстона в список своих друзей в IG.

Маккенни уже лайкает посты модели, что не может понравиться вингеру «Челси» и сборной Украины:

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Михаил Мудрик фото lifestyle Челси Ювентус Виолетта Грачева Английская Премьер-лига девушки чемпионат Италии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 8
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Burevestnik
сайт все швидше і швидше переходить 
до сайту новин у якого футболіста яка дівчина (жінка, коханка),
яка від кого до кого пішла,
як він (вона) трахнув (трахнула) її (його) і чим...
Ответить
+2
Андрій Заліщук
Це точно Спорт ЮА чи Онліфанс якийсь? Щось останнім часом стільки новин про цих...дівчат!
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+1
max copernik
Это как последняя страница в газете "факты")))
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0
COBA
Це ви про що?
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0
Boodya
Зробіть рейтинг для таких новин (а не ті мутні зірочки в кінці) і ви побачите, що реально думають люди про такого роду пости і може тоді, врешті-решт дійде, що це нікому не цікаво на спортивному ресурсі.
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-1
ТвояМамка
Поставил лукас на жо.пу и всьо . Понеслась)
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-1
KirTheKing
Мишаня, а ну разберись с этим черномазым толстяком. стрелку забей и поставь его на счетчик
Ответить
-2
Saar
У бревна хочуть увести підороску... яка ,сука, бєда
Ответить
-2
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