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  4. Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья
Украина. Премьер лига
06 ноября 2024, 03:51 | Обновлено 06 ноября 2024, 04:18
176
0

Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья

Решение приняли главный тренер Имад Ашур и вице-президент Владимир Тесля

06 ноября 2024, 03:51 | Обновлено 06 ноября 2024, 04:18
176
0
Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья
ФК Полесье. Филипп Будковский

Украинский форвард Филипп Будковский, ставший в начале сезона игроком луганской «Зари», рассказал, кто стал инициатором его ухода из житомирского «Полесья»:

«Вызвали в клуб и сказали, что не видят меня в команде, попросили искать другие варианты трудоустройства. Инициатива, насколько я понимаю, была от нового тренера (Имада Ашура) и вице-президента Полесья (Владимира Тесли). Они решали этот вопрос. Потому что именно тренер решает, кто из футболистов понадобится. Поэтому в тот момент стал не нужен клубу.

Был удивлен, если честно, потому что оставалась неделя до окончания трансферного окна, уже начались еврокубки, имел игровую практику, а тут так резко убрали из команды. Но это футбольная жизнь, так бывает, поэтому все нормально, работаем дальше.

Спасибо клубу за годы, которые там провел. Многое было сделано, в том числе, президентом. Ему отдельная благодарность за развитие клуба, никаких претензий нет. Разошлись без долгов, и все договоренности выполнены».

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Филипп Будковский Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Имад Ашур Владимир Тесля Заря Луганск
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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