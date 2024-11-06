Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья
Решение приняли главный тренер Имад Ашур и вице-президент Владимир Тесля
Украинский форвард Филипп Будковский, ставший в начале сезона игроком луганской «Зари», рассказал, кто стал инициатором его ухода из житомирского «Полесья»:
«Вызвали в клуб и сказали, что не видят меня в команде, попросили искать другие варианты трудоустройства. Инициатива, насколько я понимаю, была от нового тренера (Имада Ашура) и вице-президента Полесья (Владимира Тесли). Они решали этот вопрос. Потому что именно тренер решает, кто из футболистов понадобится. Поэтому в тот момент стал не нужен клубу.
Был удивлен, если честно, потому что оставалась неделя до окончания трансферного окна, уже начались еврокубки, имел игровую практику, а тут так резко убрали из команды. Но это футбольная жизнь, так бывает, поэтому все нормально, работаем дальше.
Спасибо клубу за годы, которые там провел. Многое было сделано, в том числе, президентом. Ему отдельная благодарность за развитие клуба, никаких претензий нет. Разошлись без долгов, и все договоренности выполнены».
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