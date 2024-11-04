Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Один точный выстрел». Будковский назвал план реанимации карьеры Супряги
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 10:20 |
848
4

«Один точный выстрел». Будковский назвал план реанимации карьеры Супряги

Владислав последний раз забил в официальном матче более 4 лет назад

04 ноября 2024, 10:20 |
848
4
«Один точный выстрел». Будковский назвал план реанимации карьеры Супряги
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский высказался о своем партнере по команде – форварде Владиславе Супряге:

«Он тренируется, адаптировался быстро, общаюсь с ним. Как человек хороший и футболист, на тренировках забивает голы и все у него получается. Немного перенести это на официальные игры и все у него начнет получаться. Надо сделать один точный выстрел – и все будет нормально. Для нападающего главное – доверие тренера и вера партнеров, а также результативные действия на футбольном поле».

Последний гол в официальном матче Владислав Супряга забил более 4 лет назад – 23 сентября 2020 года в матче против «Гента».

По теме:
Михавко повторил «рекорд» Хачериди
Шовковский повторил рекорд Семина и Луческу
Заря – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Владислав Супряга Филипп Будковский Заря Луганск Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не щадят соперников. Барселона забила 3+ гола в шести матчах подряд
Футбол | 04 ноября 2024, 10:45 0
Не щадят соперников. Барселона забила 3+ гола в шести матчах подряд
Не щадят соперников. Барселона забила 3+ гола в шести матчах подряд

Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла лиги

Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Футбол | 03 ноября 2024, 21:26 3
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ

Михаил вышел на 70-й минуте встречи, игра 10-го тура завершилась со счетом 1:1

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Бокс | 04.11.2024, 07:13
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Футбол | 04.11.2024, 08:38
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Футбол | 03.11.2024, 22:21
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
stalker digga
Это наверно бевольность.
Ответить
0
pricolist
Не перейшов вчасно в інший клуб і з таким темпом скоро за аматорів гратиме
Ответить
-2
Golhrenshtanga
Может это не его быть нападающим,поставьте в полузащиту,в защиту,наигруйте.
Ответить
-2
vitaha33
Так дайте йому пробити пеналь
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 7
Футбол
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 10
Футбол
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
02.11.2024, 19:45 10
Футбол
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
02.11.2024, 12:01 4
Теннис
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:08 1
Бокс
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем