«Один точный выстрел». Будковский назвал план реанимации карьеры Супряги

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский высказался о своем партнере по команде – форварде Владиславе Супряге:

«Он тренируется, адаптировался быстро, общаюсь с ним. Как человек хороший и футболист, на тренировках забивает голы и все у него получается. Немного перенести это на официальные игры и все у него начнет получаться. Надо сделать один точный выстрел – и все будет нормально. Для нападающего главное – доверие тренера и вера партнеров, а также результативные действия на футбольном поле».

Последний гол в официальном матче Владислав Супряга забил более 4 лет назад – 23 сентября 2020 года в матче против «Гента».