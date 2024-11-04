«Один точный выстрел». Будковский назвал план реанимации карьеры Супряги
Владислав последний раз забил в официальном матче более 4 лет назад
Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский высказался о своем партнере по команде – форварде Владиславе Супряге:
«Он тренируется, адаптировался быстро, общаюсь с ним. Как человек хороший и футболист, на тренировках забивает голы и все у него получается. Немного перенести это на официальные игры и все у него начнет получаться. Надо сделать один точный выстрел – и все будет нормально. Для нападающего главное – доверие тренера и вера партнеров, а также результативные действия на футбольном поле».
Последний гол в официальном матче Владислав Супряга забил более 4 лет назад – 23 сентября 2020 года в матче против «Гента».
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