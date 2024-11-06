Жасмин Паолини – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 ноября состоятся матчи последнего, 3-го тура Фиолетовой группы на Итоговом турнире WTA 2024.

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) сойдется с 7-й ракетко мира из Китая Чжэн Циньвень. Поединок запланирован 2-м запуском после игры Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. Все три очных поединка выиграла китаянка.

В одном квартете Жасмин и Чжэн выступают вместе с Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ WTA FINALS