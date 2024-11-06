Жасмин Паолини – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Фиолетовой группы на Итоговом турнире WTA
6 ноября состоятся матчи последнего, 3-го тура Фиолетовой группы на Итоговом турнире WTA 2024.
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) сойдется с 7-й ракетко мира из Китая Чжэн Циньвень. Поединок запланирован 2-м запуском после игры Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес.
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Это будет четвертая встреча соперниц. Все три очных поединка выиграла китаянка.
В одном квартете Жасмин и Чжэн выступают вместе с Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной.
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