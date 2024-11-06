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  4. Жасмин Паолини – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 ноября 2024, 03:39 |
18
0

Жасмин Паолини – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Фиолетовой группы на Итоговом турнире WTA

06 ноября 2024, 03:39 |
18
0
Жасмин Паолини – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

6 ноября состоятся матчи последнего, 3-го тура Фиолетовой группы на Итоговом турнире WTA 2024.

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) сойдется с 7-й ракетко мира из Китая Чжэн Циньвень. Поединок запланирован 2-м запуском после игры Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. Все три очных поединка выиграла китаянка.

В одном квартете Жасмин и Чжэн выступают вместе с Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной.

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Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Жасмин Паолини Чжэн Циньвень смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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