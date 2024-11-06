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  4. Подрез сыграет с олимпийской чемпионкой 2020 года на турнире в Люксембурге
ITF
06 ноября 2024, 02:35 |
27
0

Подрез сыграет с олимпийской чемпионкой 2020 года на турнире в Люксембурге

Вероника встретится с Белиндой Бенчич в 1/8 финала турнира в Петанже

06 ноября 2024, 02:35 |
27
0
Подрез сыграет с олимпийской чемпионкой 2020 года на турнире в Люксембурге
Instagram. Вероника Подрез

17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 536) узнала соперницу в 1/8 финала турнира ITF W75 в Пентаже (Люксембург), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Во 2-м раунде украинка сыграет против олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 1213), которая на старте соревнований в двух сетах выиграла у Араван Резаи (Франция, WTA 656) 6:2, 6:1.

Интересно, что Араван попала в основу 75-тысячнике в Пентаже как лаки-лузер, а финальном раунде квалификации она уступила именно Подрез c таким же счетом, как и Бенчич.

Бенчич выпала за пределы первой тысячи рейтинга WTA из-за того, что была беременна, а в апреле она родила дочку. Для опытной швейцарки это второй турнир после возвращения на корт.

Встреча Подрез и Бенчич запланирована на 7 ноября. Время начала встречи будет известно позже.

Вероника после того, как прошла отбор, в 1-м раунде основной сетки одолела Симону Вальтерт.

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ITF Петанж Араван Резаи Белинда Бенчич Вероника Подрез
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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