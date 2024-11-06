Подрез сыграет с олимпийской чемпионкой 2020 года на турнире в Люксембурге
Вероника встретится с Белиндой Бенчич в 1/8 финала турнира в Петанже
17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 536) узнала соперницу в 1/8 финала турнира ITF W75 в Пентаже (Люксембург), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
Во 2-м раунде украинка сыграет против олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 1213), которая на старте соревнований в двух сетах выиграла у Араван Резаи (Франция, WTA 656) 6:2, 6:1.
Интересно, что Араван попала в основу 75-тысячнике в Пентаже как лаки-лузер, а финальном раунде квалификации она уступила именно Подрез c таким же счетом, как и Бенчич.
Бенчич выпала за пределы первой тысячи рейтинга WTA из-за того, что была беременна, а в апреле она родила дочку. Для опытной швейцарки это второй турнир после возвращения на корт.
Встреча Подрез и Бенчич запланирована на 7 ноября. Время начала встречи будет известно позже.
Вероника после того, как прошла отбор, в 1-м раунде основной сетки одолела Симону Вальтерт.
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