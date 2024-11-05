ITF05 ноября 2024, 15:29 | Обновлено 05 ноября 2024, 16:14
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17-летняя Подрез стартовала с победы на турнире ITF в Люксембурге
В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с Вальтерт
05 ноября 2024, 15:29 | Обновлено 05 ноября 2024, 16:14
215
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17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 536), которая вчера прошла квалификацию, стартовала с уверенной победы над швейцаркой Симоной Вальтерт (WTA 173). Матч длился 1 час 21 минуту. Вероника отдала всего 5 геймов, и закрыла матч в двух сетах.
ITF W75. Петанж (Люксембург)
Вероника Подрез (Украина, WTA 536) – Симона Вальтерт (Швейцария, WTA 173) – 6:2, 6:3
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