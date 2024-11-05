17-летняя Подрез стартовала с победы на турнире ITF в Люксембурге

17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 536), которая вчера прошла квалификацию, стартовала с уверенной победы над швейцаркой Симоной Вальтерт (WTA 173). Матч длился 1 час 21 минуту. Вероника отдала всего 5 геймов, и закрыла матч в двух сетах.

ITF W75. Петанж (Люксембург)

Вероника Подрез (Украина, WTA 536) – Симона Вальтерт (Швейцария, WTA 173) – 6:2, 6:3