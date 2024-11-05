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  4. 17-летняя Подрез стартовала с победы на турнире ITF в Люксембурге
ITF
05 ноября 2024, 15:29 | Обновлено 05 ноября 2024, 16:14
215
1

17-летняя Подрез стартовала с победы на турнире ITF в Люксембурге

В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с Вальтерт

05 ноября 2024, 15:29 | Обновлено 05 ноября 2024, 16:14
215
1
17-летняя Подрез стартовала с победы на турнире ITF в Люксембурге
Instagram. Вероника Подрез

17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 536), которая вчера прошла квалификацию, стартовала с уверенной победы над швейцаркой Симоной Вальтерт (WTA 173). Матч длился 1 час 21 минуту. Вероника отдала всего 5 геймов, и закрыла матч в двух сетах.

ITF W75. Петанж (Люксембург)

Вероника Подрез (Украина, WTA 536) – Симона Вальтерт (Швейцария, WTA 173) – 6:2, 6:3

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Вероника Подрез Симона Вальтерт ITF Петанж
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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C.Пеклов
Молодець!Нарешті гучна перемога в цьому сезоні!
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