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ITF
04 ноября 2024, 20:42 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:14
656
0

Юная украинка обыграла экс-15-ю ракетку и прошла в основную сетку турнира

Вероника Подрез прошла квалификацию на турнир в Люксембурге

04 ноября 2024, 20:42 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:14
656
0
Юная украинка обыграла экс-15-ю ракетку и прошла в основную сетку турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Подрез

17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 536) прошла квалификацию, обыграв француженку Араван Резаи, бывшую 15-ю ракетку мира и победительницу четырёх турниров WTA в одиночном разряде. Теперь украинка выступит на турнире ITF W75 в Петанже (Люксембург), который проходит на хардовом покрытии в закрытом помещении.

ITF W75. Петанж (Люксембург)

Вероника Подрез (Украина, WTA 536) – Араван Резаи (Франция, WTA 656) – 6:2, 6:1

В следующем раунде Подрез сыграет с представительницей Швейцарии – Симоной Вальтерт (WTA 173). Напомним, что накануне сегодняшнего матча украинка успела потренироваться с олимпийской чемпионкой 2020 Белиндой Бенчич.

По теме:
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Вероника Подрез Араван Резаи ITF Петанж
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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