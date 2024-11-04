Юная украинка обыграла экс-15-ю ракетку и прошла в основную сетку турнира

17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 536) прошла квалификацию, обыграв француженку Араван Резаи, бывшую 15-ю ракетку мира и победительницу четырёх турниров WTA в одиночном разряде. Теперь украинка выступит на турнире ITF W75 в Петанже (Люксембург), который проходит на хардовом покрытии в закрытом помещении.

ITF W75. Петанж (Люксембург)

Вероника Подрез (Украина, WTA 536) – Араван Резаи (Франция, WTA 656) – 6:2, 6:1

В следующем раунде Подрез сыграет с представительницей Швейцарии – Симоной Вальтерт (WTA 173). Напомним, что накануне сегодняшнего матча украинка успела потренироваться с олимпийской чемпионкой 2020 Белиндой Бенчич.