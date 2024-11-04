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  4. ВИДЕО. Юная украинка потренировалась вместе с олимпийской чемпионкой 2020
ITF
04 ноября 2024, 03:05 |
29
0

ВИДЕО. Юная украинка потренировалась вместе с олимпийской чемпионкой 2020

Вероника Подрез и Белинда Бенчич провели занятие на одном корте в Петанжи

04 ноября 2024, 03:05 |
29
0
ВИДЕО. Юная украинка потренировалась вместе с олимпийской чемпионкой 2020
Instagram. Вероника Подрез

17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез потренировалась на одном корте вместе с олимпийской чемпионкой 2020 года Белиндой Бенчич.

Девушки выступят на турнире ITF W75 в Пентаже (Люксембург), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

3 ноября Подрез в 1-м раунде квалификации в двух сетах переиграла еще одну представительницу Украины Кристину Возняк со счетом 5:7, 6:3, 6:1.

Сегодня Вероника проведет решающий матч отбора против бывшей представительницы топ-20 Араван Резаи.

ВИДЕО. Юная украинка потренировалась вместе с олимпийской чемпионкой 2020

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ITF Петанж Вероника Подрез видео тренировка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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