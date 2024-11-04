ВИДЕО. Юная украинка потренировалась вместе с олимпийской чемпионкой 2020
Вероника Подрез и Белинда Бенчич провели занятие на одном корте в Петанжи
17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез потренировалась на одном корте вместе с олимпийской чемпионкой 2020 года Белиндой Бенчич.
Девушки выступят на турнире ITF W75 в Пентаже (Люксембург), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
3 ноября Подрез в 1-м раунде квалификации в двух сетах переиграла еще одну представительницу Украины Кристину Возняк со счетом 5:7, 6:3, 6:1.
Сегодня Вероника проведет решающий матч отбора против бывшей представительницы топ-20 Араван Резаи.
ВИДЕО. Юная украинка потренировалась вместе с олимпийской чемпионкой 2020
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