ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног. Милан забил Реалу третий гол в ЛЧ
Тиджани Рейндерс отличился на 73-й минуте, ассист отдал Рафаэль Леау
5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.
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Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба.
На 73-й минуте счет 3:1 сделал Тиджани Рейндерс. Ассист на нидерландца отдал Рафаэль Леау, который мастерски разобрался с обороной сливочных.
Лунин пропустил от Рейндерса между ног. В этом поединке в ворота Андрея также забили Малик Тшау и Альваро Мората.
❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног. Милан забил Реалу третий гол в ЛЧ
ГОЛ! 1:3 Рейндерс, 73 мин.
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