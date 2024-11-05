5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.

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Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба.

На 73-й минуте счет 3:1 сделал Тиджани Рейндерс. Ассист на нидерландца отдал Рафаэль Леау, который мастерски разобрался с обороной сливочных.

Лунин пропустил от Рейндерса между ног. В этом поединке в ворота Андрея также забили Малик Тшау и Альваро Мората.

❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног. Милан забил Реалу третий гол в ЛЧ

ГОЛ! 1:3 Рейндерс, 73 мин.