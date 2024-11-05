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  4. ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног. Милан забил Реалу третий гол в ЛЧ
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:14
1601
4

ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног. Милан забил Реалу третий гол в ЛЧ

Тиджани Рейндерс отличился на 73-й минуте, ассист отдал Рафаэль Леау

05 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:14
1601
4
ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног. Милан забил Реалу третий гол в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба.

На 73-й минуте счет 3:1 сделал Тиджани Рейндерс. Ассист на нидерландца отдал Рафаэль Леау, который мастерски разобрался с обороной сливочных.

Лунин пропустил от Рейндерса между ног. В этом поединке в ворота Андрея также забили Малик Тшау и Альваро Мората.

❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног. Милан забил Реалу третий гол в ЛЧ

ГОЛ! 1:3 Рейндерс, 73 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Tower Bridge
Он мог пропустить и рядом с какой то ногой - такой сильный удар в упор.
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+2
pol-55
Цей його.
Ответить
0
saltim
Фирменная фишка наших вратарей пускать между ног. Куртуа или там Мартинес при таких ударах успевают и боком на колено встать и лапы во всю ширь раскинуть а Лунин мало того что руки вперед вытянул так и так и стоял в полуприсяде фронтально максимально уменьшая площадь своего тела.
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0
Burevestnik
і знову ТРИ...  
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-2
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