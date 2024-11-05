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  4. Игорь БЕЛАНОВ: «Когда я пришел в Динамо, Блохин был авторитетным»
Чемпионат Украины
05 ноября 2024, 23:05 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:15
676
0

Игорь БЕЛАНОВ: «Когда я пришел в Динамо, Блохин был авторитетным»

Динамовец вспомнил годы рядом с другим легендарным динамовцем

05 ноября 2024, 23:05 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:15
676
0
Игорь БЕЛАНОВ: «Когда я пришел в Динамо, Блохин был авторитетным»
dynamo.kiev.ua. Игорь Беланов

Пятого ноября обладатель Золотого мяча 1975 Олег Блохин отмечает свое 72-летие.

За день от многих коллег и одноклубников бывший форвард и главный тренер киевского «Динамо» и национальной сборной получил немало поздравлений. Одно из них поступило Блохину от другого обладателя Золотого мяча Игоря Беланова, получившего этот почетный приз в 1986-м.

Специально для Sport.ua он рассказал об интересных фактах со времен совместных выступлений в составе «Динамо».

– В составе киевского клуба мы играли вместе в течение трех сезонов – с 1985-го по 1987-й, после чего Олег перебрался в австрийский «Форвертс» из Штайра, - вспоминает Игорь Беланов. – Когда я пришел в «Динамо» из «Черноморца», Блохин был зрелым авторитетным футболистом, одним из старожилов команды Лобановского.

– В то время во многих командах старшие по возрасту одноклубники брали шефство над младшими по возрасту новичками. На вас это распространялось?

– Да нет, никто ни над кем в «Динамо» шефство тогда не брал. Все ведь были самобытными и самостоятельными футболистами, каждый со своим характером. А как иначе? Так что никто ни за кем не бегал. А когда выходили на футбольное поле, то выглядели настоящим монолитом. В каждом матче играли друг за друга, были одним целым.

– Какие отношения были у вас с Олегом Блохиным, который был в «Динамо» и сборной СССР вашим коллегой по амплуа?

– С чувством юмора у него было все хорошо. Он меня спрашивает: «Беланов, где ты играл?». А я отвечаю: «С тобой вместе». Он говорит: «Не помню». А я ему: «Как не помнишь? Вместе же Кубок кубков выигрывали! Я, ты и Заваров по пять мячей тогда забили!». Блохин: Да? Не помню!». Но когда я сказал «А что же это у тебя с памятью?», Олег ответил: «Подожди-подожди: а это, случайно, не ты, когда мимо судей пробегал, у них насморк появлялся и нос сразу же закладывало от ветра ?». Я говорю: «Ну, наконец, вспоминаешь, это хорошо!». И добавляю: «Ты когда на базе в Конча-Заспе стартовал, там за воротами сетку ставили, чтобы, не дай Бог, в Обухов не забежал».

– Что и говорить, скучать в «Динамо» с Блохиным не приходилось...

– Так и было. А вообще в динамовском коллективе тогда все было с шутками в порядке. И Олег в этом отношении был молодец. Сегодня я поздравил его с Днем рождения и пожелал крепкого здоровья, нашей Победы и мира. Чтобы враг не бомбил нашу страну. Что еще сейчас нужно?

Раньше работу рядом с Блохиным вспомнил украинский тренер Семен Альтман.

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Игорь Беланов Олег Блохин Динамо Киев Золотой мяч
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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