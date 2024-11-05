Один из лидеров Оболони избежал травмы

На 32-й минуте календарного поединка 12 тура УПЛ между «Оболонью» и «Вересом» защитник киевлян Максим Грисьо вынужден был попросить замену.

Один из лидеров «пивоваров» Mаксим Грисьо эксклюзивно для Sport.ua рассказал насколько серьезным было повреждение и почему киевлянам снова не удалось отпраздновать победу:

«После выполненного подката почувствовал боль в бедре и решил не рисковать, оставаясь на поле. Это было верное решение. Уже сегодня, посетив диагностический центр, стало известно, что не обошлось без спазма, но никаких осложнений нет. Завтра буду еще консультироваться с клубным медперсоналом и надеюсь мне разрешат готовиться в общей группе к очередному календарному поединку – с ЛНЗ, который состоится 9 ноября.

Что же касается вчерашнего противостояния с Вересом, то хотя Оболонь чаще контролировала мяч, но пробить насыщенную оборону гостей было сложно. По созданным голевым моментам - равновесие, разве что в одном из эпизодов союзником ровенчан стал каркас ворот после нашего удара. Но этого недостаточно для фиксирования гола».

В настоящее время «Оболонь» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав шесть очков.

Ранее после матча «Оболонь» – «Верес» главный тренер пивоваров Сергей Шищенко остался разочарован ничейным результатом.