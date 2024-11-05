Филиппо ИНДЗАГИ: «Арсенал – одна из лучших команд в Европе»

Вечером 6 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Интером» и «Арсеналом». Главный тренер итальянского клуба Филиппо Индзаги на пресс-конференции высказался о поединке:

«Мы знаем, где хорошо работаем: в последних восьми матчах мы выиграли семь и сыграли вничью один. У нас всегда есть соперники, с которыми мы должны соперничать, мы должны помнить об этом: после последнего матча я поздравил команду, потому что они сделали все, что я от них просил, почти не упустив ничего.

Единственная проблема, которую я имел с матчем против Венеции, заключалась в том, что мы не завершили игру раньше, нам не нужно было бы дойти до компенсированного времени, имея лишь преимущество в один гол, они играли действительно хорошо. Теперь мы знаем, что нас ждет, но мы воспринимаем каждый матч так, как он есть: Арсенал – одна из лучших команд в Европе. Мы уже сыграли шесть матчей, они сыграли на два меньше в этом цикле, мы попытаемся устроить замечательное шоу».

На данный момент «Интер», имея в своем активе 7 очков, занимает 8-е место, а «Арсенал», с идентичным количеством очков, находится на 11-й позиции.