Бывший полузащитник Арсенала получил тренерскую лицензию

Египетский полузащитник и экс-игрок «Арсенала» Мохамед Эльнени получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

«Я в большом предвкушении путешествия, которое меня ждет», – комментарий египтянина.

Лицензия УЕФА категории А дает возможность быть главным тренером клуба из второго или более низшего дивизиона либо быть ассистентом тренера из клуба высшей лиги, а также возможность работы с молодежными командами.

Сейчас игрок выступает в «Аль-Джазире» из чемпионата ОАЭ. В этом сезоне провел 10 матчей, отличился 1 голом и 1 ассистом

Легендарный полузащитник «Челси» получил тренерскую лицензию.