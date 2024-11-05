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Англия
05 ноября 2024, 21:27 | Обновлено 05 ноября 2024, 21:29
138
0

Бывший полузащитник Арсенала получил тренерскую лицензию

Мохамед Эльнени получил тренерскую лицензию

05 ноября 2024, 21:27 | Обновлено 05 ноября 2024, 21:29
138
0
Бывший полузащитник Арсенала получил тренерскую лицензию

Египетский полузащитник и экс-игрок «Арсенала» Мохамед Эльнени получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

«Я в большом предвкушении путешествия, которое меня ждет», – комментарий египтянина.

Лицензия УЕФА категории А дает возможность быть главным тренером клуба из второго или более низшего дивизиона либо быть ассистентом тренера из клуба высшей лиги, а также возможность работы с молодежными командами.

Сейчас игрок выступает в «Аль-Джазире» из чемпионата ОАЭ. В этом сезоне провел 10 матчей, отличился 1 голом и 1 ассистом

Легендарный полузащитник «Челси» получил тренерскую лицензию.

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Мохамед Эльнени Арсенал Лондон Аль-Джазира
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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