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04 ноября 2024, 10:42 | Обновлено 04 ноября 2024, 10:47
356
0

Легендарный игрок Челси может начать полноценную тренерскую карьеру

Майкл Эссьен получил тренерскую лицензию УЕФА

04 ноября 2024, 10:42 | Обновлено 04 ноября 2024, 10:47
356
0
Легендарный игрок Челси может начать полноценную тренерскую карьеру
Твиттер. Майкл Эссьен

Легендарный полузащитник сборной Ганы, «Челси», «Лиона» и мадридского «Реала» Майкл Эссьен получил тренерскую лицензию УЕФА и теперь может стать главным тренером профессионального клуба. С 2020-го года ганец работает ассистентом главного тренера в «Нордшелланде».

На данный момент датский клуб идет 6-ым в чемпионате, а лучшим достижением команды за отрезок пребывания Майкла в роли ассистента считается попадание в групповой этап Лиги Конференций.

За свою карьеру полузащитник выиграл 2 чемпионата Англии, 1 Лигу Чемпионов, 2 чемпионата Франции и Кубок африканских наций.

Бывшего игрока сборной Дании и «Нордшелланда» задержали в супермаркете за кражу молока.

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Майкл Эссьен Челси
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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