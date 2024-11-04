Легендарный игрок Челси может начать полноценную тренерскую карьеру

Легендарный полузащитник сборной Ганы, «Челси», «Лиона» и мадридского «Реала» Майкл Эссьен получил тренерскую лицензию УЕФА и теперь может стать главным тренером профессионального клуба. С 2020-го года ганец работает ассистентом главного тренера в «Нордшелланде».



На данный момент датский клуб идет 6-ым в чемпионате, а лучшим достижением команды за отрезок пребывания Майкла в роли ассистента считается попадание в групповой этап Лиги Конференций.



За свою карьеру полузащитник выиграл 2 чемпионата Англии, 1 Лигу Чемпионов, 2 чемпионата Франции и Кубок африканских наций.



Бывшего игрока сборной Дании и «Нордшелланда» задержали в супермаркете за кражу молока.