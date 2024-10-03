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03 октября 2024, 17:41 | Обновлено 03 октября 2024, 19:04
816
1

Бывшего футболиста сборной Дании задержали за кражу в супермаркете

Никки Биле Нильсен будет под арестом до конца месяца

03 октября 2024, 17:41 | Обновлено 03 октября 2024, 19:04
816
1
Бывшего футболиста сборной Дании задержали за кражу в супермаркете
Transfermarkt. Ники Нильсен

36-летний экс-игрок сборной Дании Ники Билле Нильсен был задержан полицией за кражу в супермаркете. Как сообщило издание DailySport, Нильсен вынес из магазина вино, сок и готовую тайскую еду. Стоимость всего украденного составляет 176 датских крон, что равняется 25 американским долларам. За это правонарушение футболист пробудет под арестом до 31 октября.

У Нильсена это уже не первые проблемы с законом. Он неоднократно попадал в полицию из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Также он обвинялся в нападении на женщину и хранении наркотиков.

Форвард успел поиграть за свою карьеру в испанских клубах «Вильярреал» и «Райо Вальекано», а также в норвежских «Русенборге» и «Нордшелланде».

В составе сборной Дании выходил на поле трижды и забил один мяч.

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сборная Дании по футболу арест Вильярреал Райо Вальекано Русенборг Нордшелланд
Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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turist86
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Угощают "Беломором".
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Распишись под протоколом!
(Висоцький)
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