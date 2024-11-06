Перес хотел подписать главного бриллианта Барселоны. Что пошло не так?

Мадридский «Реал» в свое время пробовал переманить 17-летнюю звезду «Барселоны» Ламина Ямала.

По информации Elnacional, Флорентино Перес дважды пробовал переманить Ямала в Мадрид. Первый раз – когда Ямалу было всего 13 лет. Вторую попытку Перес сделал перед подписанием Ламином первого профессионального контракта. Обе попытки Флорентино были провальными, Ямал и «Барселона» не заинтересованы в прекращении отношений.

В этом сезоне Ямал провел за «Барселону» 15 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов. Ранее звезда «Барселоны» прокомментировал расистский скандал в Эль-Класико.