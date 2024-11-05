Италия05 ноября 2024, 19:53 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:01
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Перспективный защитник Интера в ближайшее время продлит контракт
Янн-Аурель Биссек в ближайшее время продлит контрак с «неррадзури»
05 ноября 2024, 19:53 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:01
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Немецкий защитник «Интера» Янн-Аурель Биссек в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Sky Sport.
23-летний защитник подпишет улучшенное соглашение до 2029-го года. В клубе довольны развитием немца, а Юлиан Нагельсманн рассматривает игрока в перспективе вызова в сборную Германии.
Янн-Аурель Биссек в этом сезоне провел 10 матчей, результативным действиями не отличался.
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