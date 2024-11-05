Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перспективный защитник Интера в ближайшее время продлит контракт
Италия
05 ноября 2024, 19:53 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:01
45
0

Перспективный защитник Интера в ближайшее время продлит контракт

Янн-Аурель Биссек в ближайшее время продлит контрак с «неррадзури»

05 ноября 2024, 19:53 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:01
45
0
Перспективный защитник Интера в ближайшее время продлит контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Янн-Аурель Биссек

Немецкий защитник «Интера» Янн-Аурель Биссек в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Sky Sport.

23-летний защитник подпишет улучшенное соглашение до 2029-го года. В клубе довольны развитием немца, а Юлиан Нагельсманн рассматривает игрока в перспективе вызова в сборную Германии.

Янн-Аурель Биссек в этом сезоне провел 10 матчей, результативным действиями не отличался.

«Интер» интересуется звездным опорником «Челси».

По теме:
Юрич останется в Роме до матча с Болоньей
Ливерпуль готов обменять Кьезу на полузащитника Милана
Норвежская звезда Арсенала сможет сыграть против Интера в Лиге чемпионов
Янн-Аурель Биссек Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн
Данііл Киріяка Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дулуб назвал 2 клуба, которым бы подошел Забарный. Это гранды АПЛ
Футбол | 05 ноября 2024, 13:13 7
Дулуб назвал 2 клуба, которым бы подошел Забарный. Это гранды АПЛ
Дулуб назвал 2 клуба, которым бы подошел Забарный. Это гранды АПЛ

Олег Дулуб выделил «Челси» и «Ман Сити»

Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Футбол | 05 ноября 2024, 10:49 10
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик

Именитый тренер выделил Илью Забарного

«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 05.11.2024, 10:31
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Футбол | 05.11.2024, 00:16
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Спортинг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05.11.2024, 17:34
Спортинг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Спортинг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
04.11.2024, 12:14 5
Футбол
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
04.11.2024, 07:47 1
Бокс
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
04.11.2024, 07:31 12
Футбол
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
04.11.2024, 15:25 10
Футбол
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
04.11.2024, 17:26 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем