Перспективный защитник Интера в ближайшее время продлит контракт

Немецкий защитник «Интера» Янн-Аурель Биссек в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Sky Sport.

23-летний защитник подпишет улучшенное соглашение до 2029-го года. В клубе довольны развитием немца, а Юлиан Нагельсманн рассматривает игрока в перспективе вызова в сборную Германии.

Янн-Аурель Биссек в этом сезоне провел 10 матчей, результативным действиями не отличался.

«Интер» интересуется звездным опорником «Челси».