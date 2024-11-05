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  4. Барселона интересуется 100-миллионным скандальным игроком Челси
Испания
05 ноября 2024, 14:39 |
1020
1

Барселона интересуется 100-миллионным скандальным игроком Челси

Также на Энцо Фернандеса претендует «Интер»

05 ноября 2024, 14:39 |
1020
1
Барселона интересуется 100-миллионным скандальным игроком Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Каталонская «Барселона» и миланский «Интер» интересуются аргентинским полузащитником лондонского «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает британское издание The Sun.

Напомним, летом футболист был главным действующим лицом скандала с расистской песней сборной Аргентины, а недавно бросил жену с двумя детьми, чтобы «насладиться молодостью» в компании модели.

В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро, а зимой 2023 года «Челси» приобрел его за 121 миллион.

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Энцо Фернандес Барселона Челси Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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potemkin78
а как же новость за 14:04?
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