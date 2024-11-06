«Не понимал, что делает». Харт обвинил Миколенко в поражении Эвертона

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт обвинил украинского защитника Эвертона Виталия Миколенко в поражении его команды от Саутгемптона (0:1) в матче 10 тура АПЛ.

«Все закончилось тем, что мяч оказался по центру ворот, но беспорядки в действиях игроков Эвертона привели к тому, что Миколенко оказался в центре обороны, не совсем понимая, что он делает. Все, что он сделал, это мешал Джордану Пикфорду.

Если бы Миколенко не было рядом, когда шла передача с фланга, Пикфорд мог бы сделать еще один шаг вправо – это дало бы ему возможность попытаться отразить удар Армстронга.

Но проблема в том, что, как я уже сказал, Миколенко оказался совершенно не на своей позиции – он погнался за Арчером, и как только понял, что ему не нужно держать того, повернулся спиной и начал вращаться.

Когда мяч пролетел мимо бедра Vиколенко, у Джордана почти не было времени среагировать, и поэтому мяч залетел в ворота Эвертона», - сказал Харт.