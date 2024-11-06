Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не понимал, что делает». Харт обвинил Миколенко в поражении Эвертона
Англия
06 ноября 2024, 15:33 |
952
1

«Не понимал, что делает». Харт обвинил Миколенко в поражении Эвертона

Виталий попал под сокрушительную критику

06 ноября 2024, 15:33 |
952
1
«Не понимал, что делает». Харт обвинил Миколенко в поражении Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Харт

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт обвинил украинского защитника Эвертона Виталия Миколенко в поражении его команды от Саутгемптона (0:1) в матче 10 тура АПЛ.

«Все закончилось тем, что мяч оказался по центру ворот, но беспорядки в действиях игроков Эвертона привели к тому, что Миколенко оказался в центре обороны, не совсем понимая, что он делает. Все, что он сделал, это мешал Джордану Пикфорду.

Если бы Миколенко не было рядом, когда шла передача с фланга, Пикфорд мог бы сделать еще один шаг вправо – это дало бы ему возможность попытаться отразить удар Армстронга.

Но проблема в том, что, как я уже сказал, Миколенко оказался совершенно не на своей позиции – он погнался за Арчером, и как только понял, что ему не нужно держать того, повернулся спиной и начал вращаться.

Когда мяч пролетел мимо бедра Vиколенко, у Джордана почти не было времени среагировать, и поэтому мяч залетел в ворота Эвертона», - сказал Харт.

По теме:
Ришарлисон снова травмировался и может не сыграть до нового года
Новичок МЮ, за которого заплатили 50 млн евро, может дебютировать за клуб
Магуайр озвучил планы на будущее в МЮ после прихода Аморима
Джо Харт Виталий Миколенко Эвертон Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джордан Пикфорд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Они не знают, что делать». Экс-игрок Реала раскритиковал испанский клуб
Футбол | 06 ноября 2024, 14:41 5
«Они не знают, что делать». Экс-игрок Реала раскритиковал испанский клуб
«Они не знают, что делать». Экс-игрок Реала раскритиковал испанский клуб

Предраг Миятович считает, что Карло Анчелотти потерял контроль над футболистами

Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Теннис | 05 ноября 2024, 20:40 0
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024

Коко Гофф досрочно гарантировала себе выход из группы на WTA Finals в Эр-Рияде

Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Футбол | 06.11.2024, 00:05
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
«Был лучшим». Тренер похвалил игрока сборной Украины за матч Лиги чемпионов
Футбол | 06.11.2024, 15:44
«Был лучшим». Тренер похвалил игрока сборной Украины за матч Лиги чемпионов
«Был лучшим». Тренер похвалил игрока сборной Украины за матч Лиги чемпионов
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Бокс | 06.11.2024, 08:18
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
max171717
Подивився момент-Пікфорд стрибнув відразу,Миколенко йому в цьому не заважав.Якби Віталік відбив удар,то боготворили б,але його вини в цьому мячі не більше ніж в інших.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
04.11.2024, 21:35 5
Бокс
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
04.11.2024, 17:26 1
Бокс
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
04.11.2024, 22:49 9
Футбол
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
05.11.2024, 07:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем