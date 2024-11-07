Только один участник Итогового турнира ни разу не выигрывал титул в 2024

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев станет единственным участником Итогового турнира АТР 2024 года в Турине, кто так и не завоевал ни одного титула в этом сезоне.

Последний раз «нейтральный теннисист» поднимал трофей 17 месяцев назад – на «Мастерсе» в Риме в мае 2023-го. Тогда ему удалось обыграть Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5. С тех пор Медведев провёл пять финалов, но каждый раз уходил с пустыми руками: на US Open его остановил Джокович, а Янник Синнер отобрал у россиянина титулы в Пекине, Вене и на Australian Open в 2024. В Индиан-Уэллсе Медведева обыграл Карлос Алькарас.

Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка Итогового турнира, который пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.