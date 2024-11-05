Президент Ингульца заявил, что является продюсером певицы Лтавской

Президент и собственник клуба украинской Премьер-лиги «Ингулец» Александр Поворознюк сообщил о том, что является продюсером отечественной певицы Жанны Лтавской.

«Александр Поворознюк – продюсер певицы Жанны Лтавской. Как мы знаем, Александр сам является автором и исполнителем многих песен, так что на его музыкальные предпочтения можно полностью положиться. Поэтому присоединяйтесь к социальным сетям Жанны Лтавской и наслаждайтесь красотой ее голоса», - написал Поворознюк в Telegram.

Жанна Лтавская известна своими песнями «В яблуневім цвіті», «Мільйони поцілунків», «Вуста трояндові», «З нами віра» и т.д.

В минувшем месяце Александр Поворознюк сообщал о смерти своего сына.