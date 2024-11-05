Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Ингульца заявил, что является продюсером певицы Лтавской
Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 19:26 |
623
1

Президент Ингульца заявил, что является продюсером певицы Лтавской

Александр Поворознюк – многогранная личность

05 ноября 2024, 19:26 |
623
1
Президент Ингульца заявил, что является продюсером певицы Лтавской
instagram.com/zhanna_ltavskaya_official. Жанна Лтавская

Президент и собственник клуба украинской Премьер-лиги «Ингулец» Александр Поворознюк сообщил о том, что является продюсером отечественной певицы Жанны Лтавской.

«Александр Поворознюк – продюсер певицы Жанны Лтавской. Как мы знаем, Александр сам является автором и исполнителем многих песен, так что на его музыкальные предпочтения можно полностью положиться. Поэтому присоединяйтесь к социальным сетям Жанны Лтавской и наслаждайтесь красотой ее голоса», - написал Поворознюк в Telegram.

Жанна Лтавская известна своими песнями «В яблуневім цвіті», «Мільйони поцілунків», «Вуста трояндові», «З нами віра» и т.д.

В минувшем месяце Александр Поворознюк сообщал о смерти своего сына.

По теме:
Кобин перевел 5 игроков Ингульца в U-19. Что сказал Поворознюк?
ДЕВУШКА ДНЯ. Ана Мария Маркович – самая красивая футболистка мира?
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
Александр Поворознюк Ингулец lifestyle музыка
Алексей Сливченко Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сотни тысяч мальчиков мечтают играть в Динамо»
Футбол | 05 ноября 2024, 18:07 4
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сотни тысяч мальчиков мечтают играть в Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сотни тысяч мальчиков мечтают играть в Динамо»

Футболист назвал главную особенность киевского клуба

Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Футбол | 05 ноября 2024, 10:49 10
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик

Именитый тренер выделил Илью Забарного

Появились неожиданные подробности увольнения Петракова. Что известно?
Футбол | 05.11.2024, 17:27
Появились неожиданные подробности увольнения Петракова. Что известно?
Появились неожиданные подробности увольнения Петракова. Что известно?
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 05.11.2024, 08:25
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 05.11.2024, 10:31
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
хоть бы не раздавил при продюссинге такую худенькую
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
04.11.2024, 18:41 1
Бокс
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 5
Футбол
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
04.11.2024, 09:40 1
Бокс
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
04.11.2024, 17:26 1
Бокс
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем