Президент Ингульца заявил, что является продюсером певицы Лтавской
Александр Поворознюк – многогранная личность
Президент и собственник клуба украинской Премьер-лиги «Ингулец» Александр Поворознюк сообщил о том, что является продюсером отечественной певицы Жанны Лтавской.
«Александр Поворознюк – продюсер певицы Жанны Лтавской. Как мы знаем, Александр сам является автором и исполнителем многих песен, так что на его музыкальные предпочтения можно полностью положиться. Поэтому присоединяйтесь к социальным сетям Жанны Лтавской и наслаждайтесь красотой ее голоса», - написал Поворознюк в Telegram.
Жанна Лтавская известна своими песнями «В яблуневім цвіті», «Мільйони поцілунків», «Вуста трояндові», «З нами віра» и т.д.
В минувшем месяце Александр Поворознюк сообщал о смерти своего сына.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист назвал главную особенность киевского клуба
Именитый тренер выделил Илью Забарного