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  4. Президент Ингульца Поворознюк сообщил о смерти сына. Ему было 34 года
Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 15:46 | Обновлено 07 октября 2024, 16:24
4646
3

Президент Ингульца Поворознюк сообщил о смерти сына. Ему было 34 года

Александр Поворознюк понес невосполнимую утрату

07 октября 2024, 15:46 | Обновлено 07 октября 2024, 16:24
4646
3
Президент Ингульца Поворознюк сообщил о смерти сына. Ему было 34 года
ФК Ингулец Петрово. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк уведомил о том, что на 35-м году жизни ушел в вечность его сын Виталий.

О причине смерти Поворознюка-младшего ничего неизвестно.

«Сегодня умер мой сын... Вместе с ним умерла часть моей души. Мое сердце разрывается на куски. Я любил его и всегда буду любить. Виталий - это моя гордость, моя опора, моя надежда, я всегда знал, что он продолжит мои дела. Он был очень добрым, искренним, справедливым, сочувствующим. С самого детства и до сегодняшнего дня он стремился помогать всем, кого знал, хотел, чтобы все были счастливы. Виталий умный, честный, мой сын самоотверженно работал и я видел, какие он делает успехи. Мне очень больно, очень жаль... Никогда не мог подумать, что буду хоронить своего сына.

Виталий достойно прожил свою слишком короткую жизнь, ему было всего 34 года, он хороший сын, надежный брат, любимый муж, любящий отец, душа компаний и пример для друзей», – написал Александр Поворознюк в фейсбуке.

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Александр Поворознюк смерть Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Facebook
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Перець
карму ніхто невідміняв
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+1
Gargantua81
вспомнил интервью с той женщиной, которая рассказывала как ее в молодости изнасиловал Поворознюк, а замуж она потом так и не вышла, детей не родила. 
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0
Олексій Коваль
Хоч і бидло ти, но співчуваю
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-2
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