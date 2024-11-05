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  4. Валерий БОНДАРЬ: «Думаю, завтра сами увидите, как Шахтер будет действовать»
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 19:21 | Обновлено 05 ноября 2024, 19:23
242
2

Валерий БОНДАРЬ: «Думаю, завтра сами увидите, как Шахтер будет действовать»

Защитник поделился ожиданиями от матча проти «Янг Бойз»

05 ноября 2024, 19:21 | Обновлено 05 ноября 2024, 19:23
242
2
Валерий БОНДАРЬ: «Думаю, завтра сами увидите, как Шахтер будет действовать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча «горняков» против «Янг Бойз» в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов.

– За последние 10 дней вы сыграли 3 матча. В каком физическом состоянии вы и команда?

– Да, последние 12 дней - очень тяжелый такой период, было много матчей. Как и всегда в нашем ритме, когда есть матчи Кубка Украины, Лиги чемпионов и УПЛ.

Но мог отдохнуть после последней игры с «Черноморцем» (2:1), когда не играл. Прошло достаточно много времени для нашего ритма, для того что сейчас мы переносим. 5 дней не играл – это уже многовато. Поэтому готов на все 100%, как и вся наша команда показать, на что мы способны и наш футбол.

– Какую характеристику можете дать «Янг Бойз»? Эта команда известна высоким прессингом, как планируете действовать при выходе из обороны и вообще справляться с этим?

– У нас будет план, который мы будем придерживаться. Я не хотел бы сейчас раскрывать все секреты на пресс-конференции, как мы завтра будем действовать. Тренер еще подскажет нам, покажет, как мы будем действовать. Думаю, завтра сами сможете увидеть, как "Шахтер" будет действовать.

Это очень хорошая команда, которая каждый год выступает в еврокубках и имеет хороших игроков. Но мы – «Шахтер», мы будем играть на своей родной арене, хотим показать свой футбол, свое качество и нашу ДНК.

– Команда еще не выигрывала в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Оказывает ли этот фактор дополнительное давление на игроков?

– Не думаю, что должно быть какое-то давление на команду, потому что все понимают, что это матчи Лиги чемпионов. Если посмотреть в турнирную таблицу, то мы можем увидеть рядом с нами «Баварию» – топ-команду. У нас есть еще матчи впереди, в которых мы должны показать определенный результат и очень качественную, хорошую игру. Надеемся показать уже завтра, – сказал Бондарь.

Матч «Шахтер» – «Янг Бойз» состоится завтра, шестого ноября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

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Валерий Бондарь Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз Янг Бойз
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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Strontium
Мальчики тоже не забивали ещё.
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0
serhiy
" У вас была какая-то тактика с самого начала, и вы ее придерживались?
 С самого начала у нас была какая-то тактика и мы её придерживались."
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0
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