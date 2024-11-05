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  4. Юрич останется в Роме до матча с Болоньей
Италия
05 ноября 2024, 19:28 |
171
0

Юрич останется в Роме до матча с Болоньей

Иван Юрич проведет еще минимум 2 матча у руля команды

05 ноября 2024, 19:28 |
171
0
Юрич останется в Роме до матча с Болоньей
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Хорватский тренер «Ромы» Иван Юрич получит еще 2 матча на исправление ситуации, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что владельцы клуба провели разговор с генеральным директором Флораном Гисольфи, а также с 49-летним коучем, в котором выразили поддержку тренеру.

Однако Фридкины отмечают, что недовольны результатами и ждут ближайшие два матча против «Юниона» 7-го ноября и против «Болоньи» 10-го ноября в контексте исправления ситуации.

«Рома» 11-я в чемпионате Италии после 11 туров с 13-ю очками в своем активе.

7 кандидатов на пост тренера Ромы вместо Ивана Юрича.

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Иван Юрич Рома Рим Дэн Фридкин чемпионат Италии по футболу Серия A Болонья
Данііл Киріяка Источник: La Gazzetta dello Sport
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