Юрич останется в Роме до матча с Болоньей
Иван Юрич проведет еще минимум 2 матча у руля команды
Хорватский тренер «Ромы» Иван Юрич получит еще 2 матча на исправление ситуации, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что владельцы клуба провели разговор с генеральным директором Флораном Гисольфи, а также с 49-летним коучем, в котором выразили поддержку тренеру.
Однако Фридкины отмечают, что недовольны результатами и ждут ближайшие два матча против «Юниона» 7-го ноября и против «Болоньи» 10-го ноября в контексте исправления ситуации.
«Рома» 11-я в чемпионате Италии после 11 туров с 13-ю очками в своем активе.
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