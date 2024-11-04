Лэмпард, Раньери и остальные. Названы кандидаты на смену Ивана Юрича

Учитывая близкую к критической ситуацию в «Роме», различные СМИ активно «разгоняют» тему увольнения коуча римского клуба Ивана Юрича. Вот основные 7 кандидатов, которые могут стать сменщиками хорвата, по сообщениям La Gazzetta della Sport:

Пауло Соуза

Клаудио Раньери

Роберто Манчини

Массимилиано Аллегри

Маурицио Сарри

Грэм Поттер

Фрэнк Лэмпард

Пока что руководство не может прийти к одной явной кандидатуре, которая бы выглядела приоритетнее на фоне остальных. Источник сообщает, что Юрич не был уволен после разгрома от «Фиорентины» из-за отсутствия реальной альтернативы.

Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ситуацию вокруг «Ромы» и Юрича.