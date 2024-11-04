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Италия
04 ноября 2024, 15:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 15:22
385
0

Лэмпард, Раньери и остальные. Названы кандидаты на смену Ивана Юрича

Итальянское издание назвало 7 потенциальных сменщиков хорвата у руля римлян

04 ноября 2024, 15:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 15:22
385
0
Лэмпард, Раньери и остальные. Названы кандидаты на смену Ивана Юрича
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Учитывая близкую к критической ситуацию в «Роме», различные СМИ активно «разгоняют» тему увольнения коуча римского клуба Ивана Юрича. Вот основные 7 кандидатов, которые могут стать сменщиками хорвата, по сообщениям La Gazzetta della Sport:

  • Пауло Соуза
  • Клаудио Раньери
  • Роберто Манчини
  • Массимилиано Аллегри
  • Маурицио Сарри
  • Грэм Поттер
  • Фрэнк Лэмпард

Пока что руководство не может прийти к одной явной кандидатуре, которая бы выглядела приоритетнее на фоне остальных. Источник сообщает, что Юрич не был уволен после разгрома от «Фиорентины» из-за отсутствия реальной альтернативы.

Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ситуацию вокруг «Ромы» и Юрича.

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Рома Рим Иван Юрич Дэн Фридкин Пауло Соуза Клаудио Раньери Роберто Манчини Массимилиано Аллегри Маурицио Сарри Грэм Поттер Фрэнк Лэмпард Серия A чемпионат Италии по футболу
Данііл Киріяка Источник: La Gazzetta dello Sport
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