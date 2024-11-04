Лэмпард, Раньери и остальные. Названы кандидаты на смену Ивана Юрича
Итальянское издание назвало 7 потенциальных сменщиков хорвата у руля римлян
Учитывая близкую к критической ситуацию в «Роме», различные СМИ активно «разгоняют» тему увольнения коуча римского клуба Ивана Юрича. Вот основные 7 кандидатов, которые могут стать сменщиками хорвата, по сообщениям La Gazzetta della Sport:
- Пауло Соуза
- Клаудио Раньери
- Роберто Манчини
- Массимилиано Аллегри
- Маурицио Сарри
- Грэм Поттер
- Фрэнк Лэмпард
Пока что руководство не может прийти к одной явной кандидатуре, которая бы выглядела приоритетнее на фоне остальных. Источник сообщает, что Юрич не был уволен после разгрома от «Фиорентины» из-за отсутствия реальной альтернативы.
Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ситуацию вокруг «Ромы» и Юрича.
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