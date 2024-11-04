Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ – про Юрича: «Очень взрывоопасная ситуация»

Итальянский тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий касательно работы Юрича в «Роме»: «Очень взрывоопасная ситуация, которая возникла после увльнения Де Росси. Юрич взял очень «горячую картошку», только результаты могут спасти его».

«Иван – хороший тренер, он знает, как работать, если его поддержать, то он может дать результат. Ситуация в «Роме» очень сложная. Он делает все, что в его силах», – добавил коуч.

После 11-го тура «Рома» занимает 11-е место с 13-ю очками в своем активе.



Напомним, Юрич работал ассистентом Гасперини в «Палермо»

Римляне, несмотря на гол Довбика, уступили Вероне в концовке матча.