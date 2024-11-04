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  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ – про Юрича: «Очень взрывоопасная ситуация»
Италия
04 ноября 2024, 14:01 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:05
506
0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ – про Юрича: «Очень взрывоопасная ситуация»

Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий касательно Ивана Юрича и происходящего в «Роме»

04 ноября 2024, 14:01 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:05
506
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ – про Юрича: «Очень взрывоопасная ситуация»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини и Иван Юрич

Итальянский тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий касательно работы Юрича в «Роме»: «Очень взрывоопасная ситуация, которая возникла после увльнения Де Росси. Юрич взял очень «горячую картошку», только результаты могут спасти его».

«Иван – хороший тренер, он знает, как работать, если его поддержать, то он может дать результат. Ситуация в «Роме» очень сложная. Он делает все, что в его силах», – добавил коуч.

После 11-го тура «Рома» занимает 11-е место с 13-ю очками в своем активе.

Напомним, Юрич работал ассистентом Гасперини в «Палермо»

Римляне, несмотря на гол Довбика, уступили Вероне в концовке матча.

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Джан Пьеро Гасперини Иван Юрич Аталанта Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Данііл Киріяка Источник: il Romanista
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