Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ – про Юрича: «Очень взрывоопасная ситуация»
Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий касательно Ивана Юрича и происходящего в «Роме»
Итальянский тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий касательно работы Юрича в «Роме»: «Очень взрывоопасная ситуация, которая возникла после увльнения Де Росси. Юрич взял очень «горячую картошку», только результаты могут спасти его».
«Иван – хороший тренер, он знает, как работать, если его поддержать, то он может дать результат. Ситуация в «Роме» очень сложная. Он делает все, что в его силах», – добавил коуч.
После 11-го тура «Рома» занимает 11-е место с 13-ю очками в своем активе.
Напомним, Юрич работал ассистентом Гасперини в «Палермо»
Римляне, несмотря на гол Довбика, уступили Вероне в концовке матча.
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