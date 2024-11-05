Сергей НАГОРНЯК: «Надеюсь, Динамо победит в этой игре»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, чего ожидает от игры 4-го тура Лиги Европы «Динамо» – «Ференцварош».

«Да, у «Ференцвароша» лучшие показатели. После поражений от «Андерлехта» и «Тоттенхема» со счетом 1:2 они выиграли дома у «Ниццы» 1:0. Мы все помним, как в 2020 году в Лиге чемпионов «Динамо» играло с «Ференцварошем». Тогда киевской команде было непросто. В Будапеште сыграли в голевую ничью 2:2, а в Киеве динамовцы победили 1:0. Но «Динамо» психологически нужно настроиться на то, чтобы взять какие-то очки в этой встрече и забить! Да, у «Динамо» есть проблемы в линии обороны, но легче будет в том плане, что киевская команда будет играть дома с венграми. Надеемся, что динамовцы наконец-то добудут победу в этом сезоне еврокубков».

Напоминаем, ранее «Динамо» отправилось в Германию на игру с «Ференцварошем».