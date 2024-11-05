Лэмпард обратился к футболистам МЮ после ухода тен Хага. Что сказал?

Легендарный полузащитник сборной Англии и лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказал свое мнение по поводу текущей ситуации в «Манчестер Юнайтед». Специалист обратился к игрокам «красных дьяволов».

«Я не снимаю ответственности с игроков. Они могут использовать смену тренеров в качестве оправдания. Если посмотреть на «Манчестер Юнайтед» со стороны последние несколько лет – Глейзеры, тренер, новый тренер.

Большинство игроков, когда стремятся к успеху и хотят совершить прорыв, но это не отражается на результатах – могут использовать это как оправдание», – заявил англичанин.

Недавно «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага из-за неудовлетворительных результатов. Уже совсем скоро новым тренером «красных» дьяволов будет назначен португальский специалист Рубнен Аморим. Португалец уже высказался по поводу работы в АПЛ.