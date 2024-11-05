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  4. Лэмпард обратился к футболистам МЮ после ухода тен Хага. Что сказал?
Англия
05 ноября 2024, 18:27 |
148
0

Лэмпард обратился к футболистам МЮ после ухода тен Хага. Что сказал?

Бывший футболист сборной Англии считает, что причина неудач МЮ кроется не только в тренерах

05 ноября 2024, 18:27 |
148
0
Лэмпард обратился к футболистам МЮ после ухода тен Хага. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Легендарный полузащитник сборной Англии и лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказал свое мнение по поводу текущей ситуации в «Манчестер Юнайтед». Специалист обратился к игрокам «красных дьяволов».

«Я не снимаю ответственности с игроков. Они могут использовать смену тренеров в качестве оправдания. Если посмотреть на «Манчестер Юнайтед» со стороны последние несколько лет – Глейзеры, тренер, новый тренер.

Большинство игроков, когда стремятся к успеху и хотят совершить прорыв, но это не отражается на результатах – могут использовать это как оправдание», – заявил англичанин.

Недавно «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага из-за неудовлетворительных результатов. Уже совсем скоро новым тренером «красных» дьяволов будет назначен португальский специалист Рубнен Аморим. Португалец уже высказался по поводу работы в АПЛ.

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Фрэнк Лэмпард Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига Рубен Аморим
Олег Вахоцкий Источник: Daily Mail
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