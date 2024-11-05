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05 ноября 2024, 03:53 |
244
0

ФОТО. И снова отставка. Сэр Алекс Фергюсон покинул ещё одну работу

После увольнения с поста посла Манчестер Юнайтед, Фергюсон снова сложил полномочия

05 ноября 2024, 03:53 |
244
0
ФОТО. И снова отставка. Сэр Алекс Фергюсон покинул ещё одну работу
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Сэр Алекс Фергюсон уже во второй раз на протяжении месяца лишается работы, сообщает The Mirror.

После увольнения в «Манчестер Юнайтед» с позиции посла клуба, экс-наставник принял самостояльное решение покинуть свою бизнес-империю «ACF Sports Promotions Ltd».

Считается, что активы и инвестиции компании составили 24,3 миллиона фунтов стерлингов. Они включают коллекцию спортивных сувениров стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов, инвестиционный портфель в размере 19 млн и денежный резерв в размере 5,1 млн.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ферги основал компанию во время своего пребывания в «Абердине», прежде чем он начал свое 27-летнее пребывание на посту босса «Манчестер Юнайтед».

Он покинул пост директора 29 октября, а сыновья Джейсон и Даррен ушли в отставку днем ранее, сообщает The Sun.

«Еще один из детей Ферги, Марк, до сих пор является директором компании и продолжает работать на должности, которую занимал в течение 12 лет», – информирует журналист Дилан Терри.

А вот как выглядят все дети сэра Алекса:

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Алекс Фергюсон Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед фото lifestyle чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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