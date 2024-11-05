Андреас ШИКЕР: «Мы пребываем в дискуссии касательно контракта Крамарича»

Австрийский спортивный директор «Хоффенхайма» Андреас Шикер про контракт хорватского нападающего Андрея Крамарича: «У нас был разговор с ним перед матчем с «Порту», а также с его агентом»

«Мы пребываем в дискуссии и позаботимся о том. что бы контракт Крамарича можно было продлить как можно скорее», – добавил австриец.

В текущем сезоне Андрей Крамарич провел за «Хоффенхайм» 12 матчей, в которых отличился 5-ю голами и 2-мя ассистами.

В прошлом туре «Хоффенхайм» уступил новичку Бундеслиги.