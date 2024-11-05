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  4. Андреас ШИКЕР: «Мы пребываем в дискуссии касательно контракта Крамарича»
Германия
05 ноября 2024, 18:41 |
172
0

Андреас ШИКЕР: «Мы пребываем в дискуссии касательно контракта Крамарича»

Спортивный директор «Хоффенхайма» про контракт лидера «сине-белых» Андрея Крамарича

05 ноября 2024, 18:41 |
172
0
Андреас ШИКЕР: «Мы пребываем в дискуссии касательно контракта Крамарича»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Крамарич

Австрийский спортивный директор «Хоффенхайма» Андреас Шикер про контракт хорватского нападающего Андрея Крамарича: «У нас был разговор с ним перед матчем с «Порту», а также с его агентом»

«Мы пребываем в дискуссии и позаботимся о том. что бы контракт Крамарича можно было продлить как можно скорее», – добавил австриец.

В текущем сезоне Андрей Крамарич провел за «Хоффенхайм» 12 матчей, в которых отличился 5-ю голами и 2-мя ассистами.

В прошлом туре «Хоффенхайм» уступил новичку Бундеслиги.

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Хоффенхайм чемпионат Германии по футболу Бундеслига Андрей Крамарич
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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