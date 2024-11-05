Германия05 ноября 2024, 18:41 |
172
0
Андреас ШИКЕР: «Мы пребываем в дискуссии касательно контракта Крамарича»
Спортивный директор «Хоффенхайма» про контракт лидера «сине-белых» Андрея Крамарича
05 ноября 2024, 18:41 |
172
0
Австрийский спортивный директор «Хоффенхайма» Андреас Шикер про контракт хорватского нападающего Андрея Крамарича: «У нас был разговор с ним перед матчем с «Порту», а также с его агентом»
«Мы пребываем в дискуссии и позаботимся о том. что бы контракт Крамарича можно было продлить как можно скорее», – добавил австриец.
В текущем сезоне Андрей Крамарич провел за «Хоффенхайм» 12 матчей, в которых отличился 5-ю голами и 2-мя ассистами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2024, 18:27 0
Бывший футболист сборной Англии считает, что причина неудач МЮ кроется не только в тренерах
Футбол | 05 ноября 2024, 18:07 4
Футболист назвал главную особенность киевского клуба
Бокс | 04.11.2024, 21:35
Бокс | 05.11.2024, 07:57
Футбол | 05.11.2024, 05:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.11.2024, 22:09 17
04.11.2024, 09:40 1
Бокс
04.11.2024, 07:47 1
05.11.2024, 10:49 10
05.11.2024, 00:16 2
04.11.2024, 07:13 5
03.11.2024, 20:20 9