Иванишевич объяснил, почему решил тренировать Елену Рыбакину

В пятницу появилась новость, удивившая многих: бывшая чемпионка Уимблдона и нынешняя пятая ракетка мира Елена Рыбакина нашла нового тренера — Горана Иванишевича. Хорват, ранее работавший исключительно в ATP туре с такими игроками, как Томаш Бердых, Марин Чилич, Милош Раонич и почти пять лет с Новаком Джоковичем, решил принять новый вызов.



«У меня были и другие предложения, но я считаю, что сделал правильный выбор. Это связано со стилем игры и потенциалом Елены, а также с её личными качествами. Она спокойна, и я с нетерпением жду начала нашей работы. Уверен, что это будет здорово.



Я не очень хорошо знаю её лично, но мой друг Зуле, её тренер по фитнесу, с которым я работал во время сотрудничества с Томашем Бердыхом, говорит, что она отличный человек. Что касается игры, у Елены мощная подача, она высокая и сильная, играет агрессивно.



Она уже выиграла Уимблдон, как и я. Я чувствую, что могу её чему-то научить. Она сейчас на пятом месте в мире, но у меня есть уверенность, что она сможет выиграть больше турниров Большого шлема – это точно», – цитирует Иванишевича Tennis Majors.