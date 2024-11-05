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  4. Иванишевич объяснил, почему решил тренировать Елену Рыбакину
WTA
05 ноября 2024, 20:33 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:45
226
0

Иванишевич объяснил, почему решил тренировать Елену Рыбакину

Бывший тренер Новака принял новый вызов

05 ноября 2024, 20:33 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:45
226
0
Иванишевич объяснил, почему решил тренировать Елену Рыбакину
Getty Images/Global Images Ukraine. Горан Иванишевич

В пятницу появилась новость, удивившая многих: бывшая чемпионка Уимблдона и нынешняя пятая ракетка мира Елена Рыбакина нашла нового тренера — Горана Иванишевича. Хорват, ранее работавший исключительно в ATP туре с такими игроками, как Томаш Бердых, Марин Чилич, Милош Раонич и почти пять лет с Новаком Джоковичем, решил принять новый вызов.

«У меня были и другие предложения, но я считаю, что сделал правильный выбор. Это связано со стилем игры и потенциалом Елены, а также с её личными качествами. Она спокойна, и я с нетерпением жду начала нашей работы. Уверен, что это будет здорово.

Я не очень хорошо знаю её лично, но мой друг Зуле, её тренер по фитнесу, с которым я работал во время сотрудничества с Томашем Бердыхом, говорит, что она отличный человек. Что касается игры, у Елены мощная подача, она высокая и сильная, играет агрессивно.

Она уже выиграла Уимблдон, как и я. Я чувствую, что могу её чему-то научить. Она сейчас на пятом месте в мире, но у меня есть уверенность, что она сможет выиграть больше турниров Большого шлема – это точно», – цитирует Иванишевича Tennis Majors.

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Елена Рыбакина Горан Иванишевич
Альберт Чуфарличев Источник: Tennis Majors
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