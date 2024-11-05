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Лига наций
05 ноября 2024, 17:27 | Обновлено 05 ноября 2024, 17:28
1758
0

Появились неожиданные подробности увольнения Петракова. Что известно?

Украинский тренер покинул пост главного тренера сборной Армении

05 ноября 2024, 17:27 | Обновлено 05 ноября 2024, 17:28
1758
0
Появились неожиданные подробности увольнения Петракова. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Вице-президент армянской Федерации футбола Армен Никогосян объяснил причины увольнения Александра Петракова с должности главного тренера национальной сборной Армении.

«Мы попрощались с Александром Петраковым после матча против Северной Македонии и поблагодарили его за работу. У Петракова были личные проблемы, и ему пришлось срочно уезжать. Члены его тренерского штаба остались и работают до сих пор», – заявил функционер.

Александр Петраков возглавил сборную Армении в январе 2023 года. Он провел 18 матчей во главе сборной. В отставку специалист ушел после проигранного матча против Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что национальную сборную Армении может возглавить легендарный форвард мадридского «Реала».

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Александр Петраков сборная Армении по футболу Лига наций Рауль Гонсалес
Олег Вахоцкий Источник
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