Владимир ШАРАН: «О поражении Шахтера я вообще не хочу думать»

Украинский тренер Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча донецкого «Шахтера» против «Янг Бойз» в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов. Специалист надеется на победу «горняков».

«Я назвал «Шахтер» лучшей командой месяца в УПЛ, поэтому пусть доказывают теперь на европейской арене. «Янг Бойз», конечно, сильнее большинства команд УПЛ, но я надеюсь, что «Шахтер» победит. Если сыграют вничью и не забьют девять из десяти моментов, то можно будет тоже говорить о положительном результате. А о поражении я вообще не хочу думать», – сказал Шаран.

Матч «Шахтер» – «Янг Бойз» состоится завтра, шестого ноября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

«Горняки» имеют лишь один пункт после трех матчей в Лиге чемпионов.«Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), проиграл «Аталанте» (0:3) и уступил «Арсеналу» (0:1).

Ранее Владимир Шаран высказал свое мнение по поводу матча «Динамо» против «Ференцвароша».