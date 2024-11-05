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  4. Владимир ШАРАН: «О поражении Шахтера я вообще не хочу думать»
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 17:12 | Обновлено 05 ноября 2024, 18:12
443
0

Владимир ШАРАН: «О поражении Шахтера я вообще не хочу думать»

Владимир Шаран сделал прогноз на матч «Шахтера» против «Янг Бойз» в ЛЧ

05 ноября 2024, 17:12 | Обновлено 05 ноября 2024, 18:12
443
0
Владимир ШАРАН: «О поражении Шахтера я вообще не хочу думать»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер

Украинский тренер Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча донецкого «Шахтера» против «Янг Бойз» в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов. Специалист надеется на победу «горняков».

«Я назвал «Шахтер» лучшей командой месяца в УПЛ, поэтому пусть доказывают теперь на европейской арене. «Янг Бойз», конечно, сильнее большинства команд УПЛ, но я надеюсь, что «Шахтер» победит. Если сыграют вничью и не забьют девять из десяти моментов, то можно будет тоже говорить о положительном результате. А о поражении я вообще не хочу думать», – сказал Шаран.

Матч «Шахтер» – «Янг Бойз» состоится завтра, шестого ноября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

«Горняки» имеют лишь один пункт после трех матчей в Лиге чемпионов.«Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), проиграл «Аталанте» (0:3) и уступил «Арсеналу» (0:1).

Ранее Владимир Шаран высказал свое мнение по поводу матча «Динамо» против «Ференцвароша».

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Владимир Шаран Шахтер Донецк Шахтер - Янг Бойз Лига чемпионов Янг Бойз
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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